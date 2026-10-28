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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بعد تحرك سعر الصرف.. لجنة التموين بالغرفة التجارية يطالب التجار بزيادة الأسعار 5% فقط بدلًا من 25%

المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بالغرفة التجارية
المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بالغرفة التجارية
محمد كمال

طالب المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بالغرفة التجارية، التجار بعدم رفع أسعار السلع بنسب تتراوح بين 20% و25% دفعة واحدة، داعيًا إلى تطبيق زيادات تدريجية تبدأ بنحو 5%، مع متابعة حركة الإقبال على الشراء واحتياجات المواطنين.

دعوة للتجار لرفع الأسعار 5% فقط

وأوضح بشاي، خلال لقائه على قناة «تن تي في»، أن الزيادة التدريجية في الأسعار تتيح للتجار تقييم حجم الطلب في السوق، والعمل على تلبية احتياجات المواطنين، بالتوازي مع تحقيق هامش ربح بسيط، بدلًا من تحميل المستهلكين زيادات كبيرة ومفاجئة.

وأشار رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بالغرفة التجارية إلى أن ردود أفعال التجار تجاه الزيادة الأخيرة في سعر الدولار، التي بلغت 4 جنيهات، اختلفت من تاجر إلى آخر؛ إذ قرر بعضهم زيادة أسعار السلع في اليوم التالي لارتفاع سعر الصرف، بينما قرر آخرون تأجيل الزيادة إلى بداية شهر نوفمبر المقبل.

وشدد بشاي على أهمية مراعاة الأوضاع الحالية للسوق عند تحديد أسعار السلع، بما يحقق التوازن بين تغطية تكاليف الاستيراد والتجارة، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل حالة الركود التي يعاني منها السوق المصرية منذ فترة طويلة.

أسعار السلع سعر الدولار التجار السوق المصرية

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