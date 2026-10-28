الأردن وقطر يبحثان جهود إنهاء التصعيد الإقليمي وتطورات الأوضاع في الضفة وغزة

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بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الجهود الرامية إلى إنهاء التصعيد في المنطقة وتحقيق الأمن والاستقرار الدائمين، إلى جانب تطورات الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

وأكد الصفدي والشيخ محمد - خلال اللقاء - عمق العلاقات الأخوية الاستراتيجية التي تربط الأردن وقطر، وأهمية التقدم المستمر الذي تشهده مجالات التعاون المشترك بين البلدين.

وتناول اللقاء الجهود المبذولة لإنهاء التصعيد الإقليمي وترسيخ الأمن والاستقرار على أسس تضمن سيادة الدول واحترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وحرية الملاحة في مضيق هرمز، فيما ثمن الصفدي الدور الرئيس الذي تضطلع به قطر في هذه الجهود.

كما بحث الجانبان التدهور الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وشددا على ضرورة وقف إسرائيل إجراءاتها غير القانونية التي تؤجج الصراع وتقوض فرص تنفيذ حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم.

وأكد الوزيران ضرورة تنفيذ جميع بنود خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة، وإزالة جميع العوائق أمام إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بصورة كافية وفاعلة.

وجدد الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني تعازيه في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة في محافظة الكرك بالأردن، معربا عن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.