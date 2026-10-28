قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مقتل عنصرين من وزارة الدفاع السورية برصاص مجهولين
حريق محدود في مول مصر بمدينة 6 أكتوبر وإخلاء الزوّار
صرف معاشات شهر نوفمبر لـ 11.5 مليون مستحق الأحد
ارتفاع حصيلة ضحايا تصادم القطارين في إسبانيا إلى 68 قتيلًا وأكثر من 100 مصاب
داخل «جركن» بحوزة فني تكييف.. تفاصيل إحباط تهريب 30 تمساحًا صغيرًا بقطار أسيوط
سامي قمصان: الزمالك لم يصنع فرصًا خطيرة .. والحظ لم يُحالف المقاولون العرب
ابنة الزعيم الغاني الراحل نكروما: الرئيس عبدالناصر تدخل شخصيًا لإتمام زواج والدي من مصرية
بوتين يثمن دور مصر المحوري ويؤكد حرص روسيا على تعزيز التنسيق السياسي لخفض التصعيد بالشرق الأوسط
علي الدين هلال: مفيش رئيس تحدث عن عدم المساس بالدستور علانية من قبل باستثناء الرئيس السيسي
مُسيّرتان مُفخختان تنفجران فوق المنصوري وقصف مدفعي وعمليات نسف إسرائيلية في جنوب لبنان
القيادة المركزية الأمريكية تنفي اصطدام سفن تجارية بألغام أثناء عبورها مضيق هرمز
وزير الخارجية: لا تنازل عن حقوقنا المائية.. ووافقنا مؤخرًا على إنشاء 36 سدًا في حوض النيل الجنوبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تطورات أزمة غياب إمام عاشور عن المشاركة مع الأهلي | خاص

إمام عاشور
إمام عاشور
عمرو مصطفى

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، عن كواليس استبعاد إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، من قائمة مباراة مودرن سبورت، للمرة الثانية، في ظل تحركات داخل الجهاز الفني لإعادة تقييم موقف اللاعب خلال الفترة المقبلة.

أزمة غياب إمام عاشور في الأهلي 

 

وأكد المصدر أن إمام عاشور لا يعاني من أي إصابة عضلية، مشيرًا إلى أن استبعاده لا يرتبط بأسباب طبية، وإنما يأتي في إطار الرؤية الفنية للجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة، الذي يسعى إلى الاعتماد على العناصر الأكثر جاهزية والاعتماد على اللاعبين القادرين على تقديم الإضافة للفريق.

وأضاف المصدر أن الاستبعاد الأول لإمام عاشور جاء من قائمة الأهلي أمام كيتارا الأوغندي، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، قبل أن يتكرر الأمر مجددًا أمام مودرن سبورت، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن موقف اللاعب داخل حسابات الجهاز الفني خاصة إن الاستبعاد فني في كل مرة.

وأشار المصدر إلى وجود اتجاه داخل الجهاز الفني لتجميد مشاركة اللاعب لحين استعادة مستواه الفني المعروف، على أن يتحدد موقفه من العودة إلى المباريات وفقًا لتقييم الجهاز الفني ومدى استجابته للمرحلة المقبلة.

وتأتي هذه التطورات في وقت يسعى فيه الأهلي إلى فرض حالة من الانضباط والتركيز داخل الفريق، مع التأكيد على أن المشاركة في المباريات تخضع للحسابات الفنية وتقييم مستوى اللاعبين، في ظل المنافسة على تحقيق أهداف النادي خلال الموسم الحالي.

إمام عاشور غياب إمام عاشور الأهلي مودرن سبورت عموتة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. وعيار 21 يقفز 115 جنيها للجرام

أسعار السجائر اليوم في مصر 28 أكتوبر 2026.. كليوباترا ومارلبورو وميريت

أسعار السجائر اليوم في مصر 28 أكتوبر 2026.. كليوباترا ومارلبورو وميريت

­­­­­­­أسعار باقات الإنترنت الأرضي 2026

­­­­­­­أسعار باقات الإنترنت الأرضي 2026 بعد مضاعفة السعة إلى 100 جيجابايت وموعد التطبيق

الذهب

الذهب يتجه إلى 6000 دولار في 2027؟.. ومفاجأة بعيار 21

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

تجاوز الـ 56 جنيها.. وهذا أعلى سعر للدولار في البنوك اليوم

المعاهد الازهرية

قطاع المعاهد الأزهرية يعلن عن حاجته لمعلمين بنظام الحصة.. اعرف التفاصيل

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب بعد قرار الفيدرالي.. هل حان وقت الشراء أم جني الأرباح؟

انتشار البوست بصفحات المعلمين

منشورات المطالبة بجعل رمضان اجازة بالمدارس تنتشر بصفحات المعلمين بفيسبوك.. والأهالي يؤيدون

ترشيحاتنا

حصول ذوي الاعاقة على سيارات مدعومة

بعد تحرك البرلمان .. ضوابط حصول ذوي الإعاقة على سيارات مدعومة

الاعلانات

غرامات تصل إلى 3 أمثال تكلفة الإعلان.. كيف يواجه القانون الإعلانات المخالفة على الطرق؟

مجلس النواب

نواب لـ«صدى البلد»: حماية الأسرة المصرية من مخاطر السوشيال ميديا تتطلب تشريعات حاسمة

بالصور

فستان لافت.. هنا الزاهد تستعرض جمالها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

جنرال موتورز تعيد حساباتها.. 3 سيارات أمريكية مرشحة للحصول على نسخ هجينة

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

السلمون المشوي.. وجبة صحية تدعم القلب والعضلات

السلمون المشوي.. وجبة صحية تدعم القلب والعضلات
السلمون المشوي.. وجبة صحية تدعم القلب والعضلات
السلمون المشوي.. وجبة صحية تدعم القلب والعضلات

أسعار أم جي 6 موديل 2019 المستعملة في مصر

ام جى 6 موديل 2019
ام جى 6 موديل 2019
ام جى 6 موديل 2019

فيديو

سيدة واجهت النيران بشجاعة

سيدة بورسعيد تواجه النيران بشجاعة وتنقذ عقار من كارثة

عماد كمال

بعد نجاح أغنية المصريين.. عماد كمال يطرح أغنيته مش خسارة عبر منصات التواصل الاجتماعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد