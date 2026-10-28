محافظ الجيزة يشهد افتتاح الكنيسة الإنجيلية المشيخية بمدينة الشيخ زايد

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة افتتاح الكنيسة الإنجيلية المشيخية بمدينة الشيخ زايد وكان في استقباله الدكتور القس أندريا زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر وعدد من قيادات الكنيسة الإنجيلية بمصر والجيزة.

وحرص محافظ الجيزة على تحية الحضور ومصافحته، وتقديم التهنئة لهم بمناسبة الافتتاح معربًا عن سعادته بمشاركتهم حفل الافتتاح.

وأكد المحافظ حرص الدولة المصرية تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تعزيز قيم المواطنة والتوسع في إقامة دور العبادة بالمجتمعات العمرانية الجديدة بما يتيح لجميع المواطنين ممارسة شعائرهم الدينية بحرية وأمان.

وخلال كلمته أشاد محافظ الجيزة بوعي الشعب المصري وحرصه على الحفاظ على أمن الدولة وسلامتها مشيرًا إلى الدور المهم الذي تؤديه دور العبادة باعتبارها منارات للتنوير في تعزيز هذا الوعي ونشر قيم التسامح والمحبة والتعايش والتآخي بين أبناء الوطن.

وحضر الافتتاح عدد من الدكتور القس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة الإنجيلية والدكتور القس بشير نودى راعى الكنيسة الإنجيلية بالجيزة و الدكتور القس أمير ثروت رئيس سنودس النيل الإنجيلي و الدكتور القس رفعت فتحى الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلى والقس إيميل نبيل رئيس مجمع القاهرة الإنجيلى والنائب أحمد الشناوى عضو مجلس النواب والقيادات الأمنية والكنسية، وممثلو الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة والمصلين من أبناء الطائفة الإنجيلية.