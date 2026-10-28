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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ الجيزة يتابع التجهيزات النهائية لمحطة رفع الصرف الصحي بذي الفقار في كرداسة

ابرهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة
ابرهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة
أحمد زهران

أجرى إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، جولة ميدانية بمدينة كرداسة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الخدمية، وذلك في إطار تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة.

وتابع نائب محافظ الجيزة، التجهيزات النهائية لمشروع محطة رفع الصرف الصحي بذي الفقار بمدينة كرداسة، تمهيدًا لبدء إجراءات التشغيل التجريبي، والوقوف على مستجدات التنفيذ على أرض الواقع.

كما تفقد الشهابي، أعمال الخطة الاستثمارية لتركيب بلاط الإنترلوك بعدد ١٢٤ شارعًا، بمنطقة كفرته أبو حميد وكفرته أبو حجازي بقرية بني مجدول، إلى جانب متفرعات شوارع باتا، وميدان زغلول، وداير الناحية، والسوق القديم بمدينة كرداسة؛ لمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة.

وشدد نائب المحافظ على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة، والانتهاء من الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد، تمهيدًا لدخول المشروعات الخدمة الفعلية، بما يعود بالنفع على المواطنين.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة عبد الخالق معوض، رئيس مركز كرداسة، ومحمد سليمان، رئيس قطاع الصرف الصحي بشمال الجيزة بشركة مياه الجيزة، وعبد الفتاح عفيفي، رئيس قطاع شمال مياه الشرب بشركة مياه الجيزة، وندى فتحي لطفي، ممثلة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وحسني الحسيني، مدير شبكات الصرف الصحي بكرداسة ومنشأة البكاري، وممثلو الشركات المنفذة للأعمال.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة الصرف الصحي تركيب بلاط الإنترلوك

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