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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يعلن انتهاء أعمال تطوير منطقة البنك الزراعي والمركز التكنولوجي بمدينة الباويطي

تركيب بلاط الإنترلوك
تركيب بلاط الإنترلوك
أحمد زهران

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة انتهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة عدد من الشوارع بمنطقة البنك الزراعي والمركز التكنولوجي بمدينة الباويطي بمركز الواحات البحرية، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الطرق الداخلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح محافظ الجيزة أن أعمال التطوير شملت تركيب بلاط الإنترلوك بما يسهم في تحسين حركة تنقل المواطنين والارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة مؤكدًا استمرار جهود المحافظة في تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة بمختلف المراكز والمدن.
وشدد المحافظ على ضرورة الحفاظ على ما تم تنفيذه من أعمال تطوير والمتابعة الدورية لضمان استدامة كفاءة الطرق وتحقيق الاستفادة القصوى من مشروعات التطوير.
ومن جانبه أوضح الدكتور صبري شاكر رئيس مركز ومدينة الواحات البحرية أنه جارٍ تنفيذ أعمال تطوير مدخل مدينة الباويطي بمنطقة التوني، والتي تشمل رسم الجداريات وتركيب بلاط الإنترلوك، بما يسهم في تحسين الصورة البصرية للمدخل وإضفاء مظهر حضاري وجمالي يليق بمدينة الباويطي.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة تركيب الإنترلوك

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