نتنياهو أم آيزنكوت؟ صراع سياسي يرسم ملامح المرحلة المقبلة في إسرائيل

قال الدكتور محمود شاكر صيام، الكاتب والباحث السياسي، إن نتائج فرز الأصوات في الانتخابات الإسرائيلية لا تزال غير حاسمة، مشيراً إلى أن حزب بنيامين نتنياهو حصل على نحو 55 مقعداً، مقابل 49 إلى 50 مقعداً لحزب يشار بقيادة جادي آيزنكوت، وفقاً للنتائج الأولية.

وأوضح صيام، خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن تشكيل الحكومة المقبلة يتطلب الحصول على 61 مقعداً على الأقل من أصل 120 مقعداً في الكنيست، ما يجعل مهمة نتنياهو صعبة دون تحالفات إضافية، في حين قد تتمكن المعارضة من تشكيل حكومة بدعم القوائم العربية.

وأضاف أن هناك تحفظات لدى المعارضة بشأن التحالف مع الأحزاب العربية، مرجحاً تصاعد الضغوط على نتنياهو وآيزنكوت للاتجاه نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية، رغم الصعوبات السياسية التي قد تعترض هذا السيناريو.