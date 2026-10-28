تجسد والدة يسرا اللوزي .. هناء الشوربجي تنضم لعشماوي رمضان 2027

انضمت الفنانة هناء الشوربجي إلى فريق عمل مسلسل «عشماوي»، من بطولة الفنان محمد رمضان، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

ومن المقرر أن تجسد الفنانة هناء الشوربجي شخصية والدة الفنانة يسرا اللوزي.

ويضم العمل عددًا من الفنانين، بينهم إسعاد يونس، ويسرا اللوزي، وانتصار، وعصام السقا، ووليد فواز، وشريف دسوقي، ومحسن منصور، وجيسيكا حسام الدين، ويوسف رأفت، وهو من تأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج صادق الصباح، ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2027.

وتدور أحداث مسلسل «عشماوي» حول شخصية خليفة، الذي يعمل منفذًا لأحكام الإعدام في مصلحة السجون، وتتشابك حياته مع أزمة عائلية تضعه أمام صراعات متلاحقة، في إطار درامي يجمع بين التشويق والجوانب الاجتماعية.









