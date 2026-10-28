قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي أمام مودرن سبورت.. صراع الأرقام يكشف مفاتيح المواجهة قبل اختبار الجولة الثامنة بالدوري
وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة هما جناحا الأمن والاستقرار للوطن
وفد الداخلية يقدم التهنئة لوزير الدفاع بمناسبة انتصارات أكتوبر
فرز 72.4%من أصوات الإسرائيليين.. نتنياهو يحصل على 54 مقعدا وآيزنكوت 47
ممثل الاستثمار الخاص لبوتين: دعاة الحروب سيُهزمون ولغة الحوار ستنتصر
الرئيس السيسي يصل موسكو للمشاركة في أعمال القمة الروسية الأفريقية
أسماء الوفيات والمصابين في حادث تصادم بني سويف
ننشر الصور الأولى لحادث بني سويف.. مصرع شخصين وإصابة 42 في تصادم أتوبيس ونقل
وزير الدفاع الأمريكي يدعو دول آسيان لإطار دفاعي جديد
مش لاعب جيم.. برلماني يسأل الحكومة عن استبعاد متقدمين لمسابقة الـ30 ألف معلم بسبب اللياقة والوزن
ننشر أوراق التعاقد المطلوبة من الدفعة الخامسة بمسابقة 30 ألف معلم
­­­­­­­أسعار باقات الإنترنت الأرضي 2026 بعد مضاعفة السعة إلى 100 جيجابايت وموعد التطبيق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سنغافورة توسع استثمارات الطاقة وتعزز قدرات الكهرباء والغاز لمواجهة مخاطر نقص الإمدادات

سنغافورة توسع استثمارات الطاقة وتعزز قدرات الكهرباء والغاز لمواجهة مخاطر نقص الإمدادات
سنغافورة توسع استثمارات الطاقة وتعزز قدرات الكهرباء والغاز لمواجهة مخاطر نقص الإمدادات
أ ش أ

 تعتزم سنغافورة إضافة خمس محطات جديدة لتوليد الكهرباء تعمل بالغاز، ما سيؤدي إلى زيادة قدرتها على توليد الكهرباء بنسبة 26 % خلال العقد المقبل.

وقالت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، باعتبارها مركزا لتجارة الطاقة في آسيا، تعد سنغافورة عرضة بشكل خاص للاضطرابات في الأسواق العالمية، فهي تعتمد أيضا على الغاز المستورد لتوليد 95 % من احتياجاتها من الكهرباء.

وقد ظهر هذا الضعف جليا في عطلة نهاية الأسبوع الماضي حين أعلنت إندونيسيا، وهي إحدى أكبر موردي الغاز لسنغافورة، أنها ستخفض صادرات الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى سنغافورة بنحو 31 مليون قدم مكعبة يوميا، وذلك لتلبية احتياجاتها المحلية.

وفي كلمة ألقاها يوم الأحد أمام المؤتمر السنوي لـ"حزب العمل الشعبي" الحاكم، ذكر رئيس الوزراء لورانس وونج، أن حكومته استثمرت في مرافق لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، وأنها تدرس بجدية إمكانية إدراج الطاقة النووية ضمن مزيج الطاقة في سنغافورة.

وتعمل سنغافورة وفق صحيفة فايننشيال تايمز على تعزيز أمن إمدادات الطاقة وتنويع مصادرها، في ظل اعتمادها الكبير على الغاز الطبيعي، الذي يوفر نحو 95% من احتياجاتها من الكهرباء، إلى جانب التوسع في استخدام الطاقة الشمسية والمركبات الكهربائية.

وفي إطار خططها أيضا لتأمين إمدادات الغاز، تعتزم سنغافورة زيادة قدرتها على إعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى 15 مليون طن سنويا، مقابل 10 ملايين طن حاليا، مع بدء تشغيل محطة ثانية في ميناء جورونج بحلول عام 2030.

كما تخطط الدولة لاستثمار ما يصل إلى 5.3 مليار دولار سنغافوري، بما يعادل نحو 4.15 مليار دولار أمريكي، في شبكة الكهرباء خلال الفترة من 2025 إلى 2029، وتشمل الاستثمارات إنشاء سبع محطات فرعية جديدة لنقل الكهرباء بحلول عام 2031، مقارنة بأربع محطات خلال السنوات الخمس السابقة.

وفي إطار تعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، بدأت سنغافورة هذا الشهر إجراء مسوحات بحرية تحت سطح البحر تمهيدا لإنشاء خط ربط كهربائي ثان مع شبه جزيرة ماليزيا، من المتوقع أن يضيف قدرة تصل إلى 2 جيجاوات بحلول عام 2030، إلى جانب خط الربط الحالي الذي تبلغ قدرته 1 جيجاوات.

وتسعى سنغافورة أيضا إلى زيادة سعة تخزين الطاقة إلى ما يزيد قليلا على جيجاوات ساعة بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 350 ميجاوات ساعة حاليا، بما يعزز قدرتها على إدارة الإمدادات الكهربائية.

وفي الوقت نفسه، تبلغ القدرة المركبة للطاقة الشمسية نحو 2.3 جيجاوات ذروة، وتستهدف الدولة رفعها إلى 3 جيجاوات ذروة بحلول عام 2030، ثم إلى 4 جيجاوات ذروة بحلول عام 2035.

محطات جديدة لتوليد الكهرباء توليد الكهرباء مركزا لتجارة الطاقة في آسيا الأسواق العالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

د. احمد ممدوح

هل يجوز للمرأة كشف شعرها أمام زوج أختها وحُكم مُصافحة شقيق زوجها ؟.. الموقف الشرعي

أسعار الدواجن والبيض

رغم ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

حالة الطقس

شبورة ونشاط للرياح.. الأرصاد: أمطار تصل لحد الغزارة والرعد على هذه الأماكن

شيكو بانزا

موقف غير أخلاقي| إعلامية تكشف تفاصيل أزمة شيكوبانزا في فندق الزمالك برواندا.. وعقوبة كبرى تنتظره

أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء في البنوك

بعد تراجع الدولار والريال السعودي .. اعرف سعر صرف العملات اليوم الأربعاء

شمس البارودي

شمس البارودي ترد على مُنتقدي حجابها .. وتكشف حقيقة إصابتها بالجنون

أسعار مواد البناء اليوم

أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش

سموتريتش يرفض احتفالات المعارضة.. ويتعهّد بزيادة المستوطنات اليهودية في غزة

ترشيحاتنا

نبيل فهمي ورئيس مجلس السيادة السوداني

الجامعة العربية: ارفعوا أيديكم عن السودان.. والحوار الوطني طريق إنهاء الحرب

هبوط حاد لبورصة تل أبيب مع استمرار فرز الأصوات وتصاعد ضغوط البيع

هبوط حاد لبورصة تل أبيب مع استمرار فرز الأصوات وتصاعد ضغوط البيع

نيجيريا تستهدف اقتراض 21.7 مليار دولار لتمويل مشروعات وبرامج حكومية خلال 2026 و2027

نيجيريا تستهدف اقتراض 21.7 مليار دولار لتمويل مشروعات وبرامج حكومية خلال 2026 و2027

بالصور

علامات تكشف إن الشخص بيختبر حدودك من غير ما يقول.. انتبهي لهذه التصرفات

علامات تكشف إن الشخص بيختبر حدودك من غير ما يقول.. انتبهي لهذه التصرفات
علامات تكشف إن الشخص بيختبر حدودك من غير ما يقول.. انتبهي لهذه التصرفات
علامات تكشف إن الشخص بيختبر حدودك من غير ما يقول.. انتبهي لهذه التصرفات

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة هما جناحا الأمن والاستقرار للوطن

وزير الدفاع ووزير الداخلية
وزير الدفاع ووزير الداخلية
وزير الدفاع ووزير الداخلية

وفد الداخلية يقدم التهنئة لوزير الدفاع بمناسبة انتصارات أكتوبر

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفدا من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر
وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفدا من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر
وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفدا من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر

أشياء في بيتك بتحتفظي بيها لسنين رغم إنك مش بتستخدميها.. تعرّفي عليها وكيف تتخلصين منها

أشياء في بيتك بتحتفظي بيها لسنين رغم إنك مش بتستخدميها
أشياء في بيتك بتحتفظي بيها لسنين رغم إنك مش بتستخدميها
أشياء في بيتك بتحتفظي بيها لسنين رغم إنك مش بتستخدميها

فيديو

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفدا من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر

وفد الداخلية يقدم التهنئة لوزير الدفاع بمناسبة انتصارات أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تحديات الإمداد وثقافة الإنتاج المحلي

باسنتي ناجي

باسنتي ناجي تكتب: نسخة واحدة من الجمال.. مين أقنع البنات إنهم لازم يبقوا شبه بعض !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب على السعودية.. مخاطر الفوضى وما لا تعرفه

المزيد