وزير الدفاع الأمريكي يدعو دول آسيان لإطار دفاعي جديد

اقترح وزير الدفاع (الحرب) الأمريكي بيت هيجسيث اليوم الأربعاء إنشاء إطار دفاعي جديد "طموح" بين الولايات المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، قائلاً لقادة التكتل إنه يمكن أن يساعدهم على اجتياز السنوات "البالغة الأهمية" المقبلة.

سعت الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة إلى تعزيز شراكاتها الدفاعية الإقليمية، مشيرة إلى ضرورة الحفاظ على ما تسميه "منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة" في ظل تزايد استعراض الصين لقوتها في المنطقة.

أشاد هيجسيث، متحدثاً قبل اجتماع مع رؤساء الدفاع من رابطة دول جنوب شرق آسيا في سيبو، بما وصفه بـ "البراجماتية" و"القومية الفخورة" في المنطقة.

وقال: "لن نتفق على كل شيء، ولا نحتاج إلى ذلك"، داعياً إلى التعاون حيث تتداخل المصالح المشتركة.

أردف هيجسيث"بينما نتطلع إلى المستقبل في هذه المنطقة، أود أن نكون أكثر طموحًا ... نقترح أن نعمل معًا لتطوير إطار عمل بين الولايات المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) للتعاون الدفاعي".

أضاف "نريد إطار عملي يوجه تعاوننا خلال السنوات القليلة المقبلة. أود أن أشير إلى أن السنوات القليلة المقبلة ستكون بالغة الأهمية".

ولفت إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لبدء المشروع مع تولي سنغافورة رئاسة اجتماع وزراء دفاع الآسيان (ADMM)-Plus في العام المقبل.

لا يقتصر هذا التجمع على الدول الأعضاء الـ 11 في التكتل فحسب، بل يشمل أيضاً ممثلين من الولايات المتحدة واليابان والصين وأستراليا وغيرها.

الوجود العسكري الصيني

كما دعا هيجسيث إلى تعزيز "الوعي بالمجال البحري" وتعزيز التعاون بين القوات البحرية.

انخرطت الفلبين، حليفة الولايات المتحدة، في مواجهات مع الصين لسنوات حول مناطق متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

وقالت مانيلا هذا الشهر إن الوجود العسكري الصيني وخفر السواحل في المناطق المتنازع عليها من الممر المائي الحيوي قد تضاعف تقريباً في سبتمبر.