قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهند تجلي أكثر من 180 ألفا مع وصول الإعصار أرناب للساحل
الأهلي أمام مودرن سبورت.. صراع الأرقام يكشف مفاتيح المواجهة قبل اختبار الجولة الثامنة بالدوري
وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة هما جناحا الأمن والاستقرار للوطن
وفد الداخلية يقدم التهنئة لوزير الدفاع بمناسبة انتصارات أكتوبر
فرز 72.4%من أصوات الإسرائيليين.. نتنياهو يحصل على 54 مقعدا وآيزنكوت 47
ممثل الاستثمار الخاص لبوتين: دعاة الحروب سيُهزمون ولغة الحوار ستنتصر
الرئيس السيسي يصل موسكو للمشاركة في أعمال القمة الروسية الأفريقية
أسماء الوفيات والمصابين في حادث تصادم بني سويف
ننشر الصور الأولى لحادث بني سويف.. مصرع شخصين وإصابة 42 في تصادم أتوبيس ونقل
وزير الدفاع الأمريكي يدعو دول آسيان لإطار دفاعي جديد
مش لاعب جيم.. برلماني يسأل الحكومة عن استبعاد متقدمين لمسابقة الـ30 ألف معلم بسبب اللياقة والوزن
ننشر أوراق التعاقد المطلوبة من الدفعة الخامسة بمسابقة 30 ألف معلم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

12 مليون دولار منحة هولندية للمساهمة في تنفيذ أولويات الإصلاح في قطاع المياه الفلسطيني

12 مليون دولار منحة هولندية للمساهمة في تنفيذ أولويات الإصلاح في قطاع المياه الفلسطيني
12 مليون دولار منحة هولندية للمساهمة في تنفيذ أولويات الإصلاح في قطاع المياه الفلسطيني
أ ش أ

 أعلنت هولندا عن تقديم منحة مالية جديدة بقيمة 12 مليون دولار، للمساهمة في تنفيذ أولويات الإصلاح في قطاع المياه الفلسطيني، ولدعم مسار تطوير القطاع المائي وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الراهنة، باعتباره ركيزة أساسية في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني.

و أكدت المبعوثة الهولندية لشؤون المياه "مايكه فان جينيكن" ، خلال لقاء مع رئيس سلطة المياه الفلسطيني زياد الميمي، على هامش مشاركته في فعاليات المجلس الوزاري العربي للمياه وأسبوع القاهرة للمياه،وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، استمرار دعم حكومة بلادها لجهود سلطة المياه، مشددة على التزام هولندا بمواصلة شراكتها مع قطاع المياه الفلسطيني، بما يسهم في تعزيز قدرته على مواجهة التحديات ودعم جهوده التطويرية والإصلاحية.

ومن جانبه أوضح رئيس سلطة المياه الفلسطيني زياد الميمي ، التحديات المتفاقمة في قطاع المياه الفلسطيني، وانعكاساتها على استدامة الخدمات المائية في ظل ظروف استثنائية تزداد تعقيدا في قطاع غزة والضفة.

واستعرض توجهات سلطة المياه وخططها لتطوير القطاع وتعزيز قدرته على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة، مع التركيز على أولويات الإصلاح المؤسسي والقطاعي الرامية إلى رفع كفاءة إدارة الموارد المائية وتعزيز استدامة الخدمات وتحسين أدائها.

منحة مالية قطاع المياه الفلسطيني دعم مسار تطوير القطاع المائي مواجهة التحديات الراهنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

د. احمد ممدوح

هل يجوز للمرأة كشف شعرها أمام زوج أختها وحُكم مُصافحة شقيق زوجها ؟.. الموقف الشرعي

أسعار الدواجن والبيض

رغم ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

حالة الطقس

شبورة ونشاط للرياح.. الأرصاد: أمطار تصل لحد الغزارة والرعد على هذه الأماكن

شيكو بانزا

موقف غير أخلاقي| إعلامية تكشف تفاصيل أزمة شيكوبانزا في فندق الزمالك برواندا.. وعقوبة كبرى تنتظره

أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء في البنوك

بعد تراجع الدولار والريال السعودي .. اعرف سعر صرف العملات اليوم الأربعاء

شمس البارودي

شمس البارودي ترد على مُنتقدي حجابها .. وتكشف حقيقة إصابتها بالجنون

أسعار مواد البناء اليوم

أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش

سموتريتش يرفض احتفالات المعارضة.. ويتعهّد بزيادة المستوطنات اليهودية في غزة

ترشيحاتنا

ريال مدريد

ريال مدريد يعتذر للصين في بيان رسمي بعد تصريحات مبابي

نقابة الصحفيين

انتخابات رابطة النقاد الرياضيين بمقر نقابة الصحفيين لاختيار أعضاء المكتب التنفيذي للرابطة ..اليوم

شوبير

شوبير يكشف موقف الأهلي والزمالك من التأهل لكأس العالم للأندية

بالصور

علامات تكشف إن الشخص بيختبر حدودك من غير ما يقول.. انتبهي لهذه التصرفات

علامات تكشف إن الشخص بيختبر حدودك من غير ما يقول.. انتبهي لهذه التصرفات
علامات تكشف إن الشخص بيختبر حدودك من غير ما يقول.. انتبهي لهذه التصرفات
علامات تكشف إن الشخص بيختبر حدودك من غير ما يقول.. انتبهي لهذه التصرفات

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة هما جناحا الأمن والاستقرار للوطن

وزير الدفاع ووزير الداخلية
وزير الدفاع ووزير الداخلية
وزير الدفاع ووزير الداخلية

وفد الداخلية يقدم التهنئة لوزير الدفاع بمناسبة انتصارات أكتوبر

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفدا من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر
وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفدا من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر
وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفدا من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر

أشياء في بيتك بتحتفظي بيها لسنين رغم إنك مش بتستخدميها.. تعرّفي عليها وكيف تتخلصين منها

أشياء في بيتك بتحتفظي بيها لسنين رغم إنك مش بتستخدميها
أشياء في بيتك بتحتفظي بيها لسنين رغم إنك مش بتستخدميها
أشياء في بيتك بتحتفظي بيها لسنين رغم إنك مش بتستخدميها

فيديو

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفدا من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر

وفد الداخلية يقدم التهنئة لوزير الدفاع بمناسبة انتصارات أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تحديات الإمداد وثقافة الإنتاج المحلي

باسنتي ناجي

باسنتي ناجي تكتب: نسخة واحدة من الجمال.. مين أقنع البنات إنهم لازم يبقوا شبه بعض !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب على السعودية.. مخاطر الفوضى وما لا تعرفه

المزيد