12 مليون دولار منحة هولندية للمساهمة في تنفيذ أولويات الإصلاح في قطاع المياه الفلسطيني

أعلنت هولندا عن تقديم منحة مالية جديدة بقيمة 12 مليون دولار، للمساهمة في تنفيذ أولويات الإصلاح في قطاع المياه الفلسطيني، ولدعم مسار تطوير القطاع المائي وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الراهنة، باعتباره ركيزة أساسية في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني.

و أكدت المبعوثة الهولندية لشؤون المياه "مايكه فان جينيكن" ، خلال لقاء مع رئيس سلطة المياه الفلسطيني زياد الميمي، على هامش مشاركته في فعاليات المجلس الوزاري العربي للمياه وأسبوع القاهرة للمياه،وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، استمرار دعم حكومة بلادها لجهود سلطة المياه، مشددة على التزام هولندا بمواصلة شراكتها مع قطاع المياه الفلسطيني، بما يسهم في تعزيز قدرته على مواجهة التحديات ودعم جهوده التطويرية والإصلاحية.

ومن جانبه أوضح رئيس سلطة المياه الفلسطيني زياد الميمي ، التحديات المتفاقمة في قطاع المياه الفلسطيني، وانعكاساتها على استدامة الخدمات المائية في ظل ظروف استثنائية تزداد تعقيدا في قطاع غزة والضفة.

واستعرض توجهات سلطة المياه وخططها لتطوير القطاع وتعزيز قدرته على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة، مع التركيز على أولويات الإصلاح المؤسسي والقطاعي الرامية إلى رفع كفاءة إدارة الموارد المائية وتعزيز استدامة الخدمات وتحسين أدائها.