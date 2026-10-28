أمن المنوفية: العثور على جثمان شخص بالقرب من السكة الحديد ببركة السبع

شهد مركز بركة السبع حالة من الحزن بعد العثور على جثمان شاب بالقرب من السكة الحديد بقرية ابو مشهور التابعة لدائرة المركز.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد بورد بلاغ من الأهالي بالعثور على جثمان شخص ملقى بالقرب من شريط السكة الحديد بناحية قرية أبو مشهور التابعة للمركز.

​وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية برفقة سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، حيث تم فرض كوردون أمني حول الموقع ونقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

​ويكثف رجال المباحث الجنائية جهودهم لكشف ملابسات الواقعة، وما إذا كانت هناك شبهة جنائية أم أن الوفاة ناتجة عن حادث اصطدام قطار.

​وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.