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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بحضور المحافظ.. رئيس جامعة المنوفية يعزي الأنبا بنيامين في وفاة شقيقته

رئيس جامعة المنوفية ومحافظ المنوفية
رئيس جامعة المنوفية ومحافظ المنوفية

توجه الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، لتقديم واجب العزاء إلى نيافة الأنبا بنيامين مطران المنوفية، في وفاة شقيقته، وذلك بحضور اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأعرب رئيس جامعة المنوفية عن خالص تعازيه وصادق مواساته لنيافة الأنبا مطران المنوفية ولأفراد الأسرة، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وأكد الدكتور أحمد القاصد حرصه على تقديم واجب العزاء ومشاركة نيافة الأنبا بنيامين مطران المنوفية وأسرته مشاعر المواساة في هذا المصاب الأليم، تعبيرًا عن مشاعر التقدير والتضامن الإنساني، وترسيخًا لقيم التواصل والتراحم التي تجمع أبناء المجتمع الواحد.

ويأتي تقديم واجب العزاء في إطار العلاقات الطيبة وروح المحبة والتآخي التي تميز أبناء محافظة المنوفية، وتعكس ما يجمعهم من روابط إنسانية ووطنية راسخة، بما يعزز قيم التلاحم المجتمعي والتكاتف في مختلف المناسبات.

رئيس جامعة المنوفية يتوجه لتقديم واجب العزاء لنيافة الأنبا مطران المنوفية في وفاة شقيقته

توجه الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، لتقديم واجب العزاء إلى نيافة الأنبا مطران المنوفية، في وفاة شقيقته، معربًا عن خالص تعازيه وصادق مواساته لنيافته ولأفراد الأسرة، في هذا المصاب الأليم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وأكد رئيس جامعة المنوفية حرصه على تقديم واجب العزاء ومشاركة نيافة الأنبا مطران المنوفية وأسرته مشاعر المواساة في هذا الظرف الإنساني الأليم، متمنيًا لهم الصبر والسكينة، وأن يمنحهم الله القوة لتجاوز هذه المحنة.

وتأتي هذه اللفتة تأكيدًا على قيم التواصل الإنساني والتراحم التي تحرص جامعة المنوفية على ترسيخها، وامتدادًا لدورها المجتمعي الذي يقوم على تعزيز أواصر المحبة والتعاون والتكاتف بين أبناء المجتمع، انطلاقًا من إيمانها بأن المشاركة الوجدانية في أوقات الحزن والمواساة تجسد أسمى معاني الإنسانية والتلاحم الوطني.

واختتم الدكتور أحمد القاصد بالدعاء للفقيدة بالرحمة والمغفرة، ولأسرتها بالصبر والسلوان، وأن يحفظ الله مصر وشعبها، ويديم على أبنائها روابط المحبة والتآخي والتماسك المجتمعي.

المنوفية محافظة المنوفية رئيس جامعة المنوفية الانبا بنيامين عزاء

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