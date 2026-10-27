أسهم التكنولوجيا الأمريكية تواصل مكاسبها بدعم تقديم "أنثروبيك" خطط طرحها العام

واصلت أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي، اليوم /الثلاثاء/، مدفوعة بالمكاسب التي أثارها الإقبال على خطط الاكتتاب العام الأولي لشركة "أنثروبيك" خلال جلسة أمس الاثنين، ما دفع مؤشر "ناسداك" إلى الصعود بأكثر من 1%.

وكانت شركات تصنيع الرقائق وأسهم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من بين أكبر الرابحين، واستعادت شركة "كور ويف" جزءًا من قيمتها السوقية التي فقدتها في وقت سابق من الشهر الحالي، وسط مخاوف بشأن أعباء الديون الضخمة المرتبطة بالتوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

وقد يصبح الظهور المرتقب لشركة "أنثروبيك" في سوق الأسهم على بُعد أسابيع قليلة، في خطوة قد تمثل أحد أكبر الطروحات العامة الأولية في التاريخ.

وقدمت الشركة الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، أمس الاثنين، ملفها رسميًا للاكتتاب العام الأولي، لتبدأ بهذه الخطوة العد التنازلي لطرح قد يُنفذ في أقرب وقت بحلول منتصف نوفمبر.

ولم تعلن الشركة حتى الآن موعد بدء تداول أسهمها، لكنها تستهدف دخول السوق خلال الأسبوع الذي يبدأ في 16 نوفمبر، وفقًا لتقارير نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال".

وقبل بدء تداول أسهم "أنثروبيك" في بورصة ناسداك تحت الرمز "إيه إن تي"، يتعين على الشركة والمصارف الاستثمارية التي تتولى إدارة الطرح في بورصة وول ستريت استكمال جولة ترويجية للمستثمرين، وتحديد سعر السهم، والحصول على الموافقة النهائية من الجهات التنظيمية.

وإذا سارت الشركة بالوتيرة نفسها التي اتبعتها شركة "سبيس إكس" أثناء طرحها الأولي في يونيو، عندما استغرقت 23 يومًا من تقديم ملف الطرح العام إلى بدء التداول، فقد يبدأ تداول أسهم "أنثروبيك" يوم الأربعاء 18 نوفمبر.