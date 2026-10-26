جوري بكر تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

شاركت الفنانة جوري بكر متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

تفاصيل إطلالة جوري بكر

تألقت جوري بكر في الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت بلوزة ذا أكمام طويلة باللون الأبيض وكشفت عن بطنها ونسقت معه بنطلون جينز باللون الفاتح وهو من الصيحات التي تتصدر موضة 2026.

ظهرت جوري بكر حذاء باللون الأبيض، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات مما منحها إطلالة جمعت بين البساطة والأناقة ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت جوري بكر بخصلات شعرها الأسود، ولم تبالغ في استخدام مستحضرات التجميل مما كشف عن جمال ملامحها.