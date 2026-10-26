لولا دا سيلفا يهزم نجل بولسونارو ويقتنص ولاية رابعة تاريخية في البرازيل

أعلنت المحكمة الانتخابية العليا في البرازيل فوز الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، بعد تغلبه على منافسه فلافيو بولسونارو، نجل الرئيس السابق جاير بولسونارو، في سباق انتخابي متقارب.

وبحسب النتائج المعلنة، حصل لولا على 51.76% من الأصوات الصحيحة، مقابل 48.24% لفلافيو بولسونارو، بفارق تجاوز 4 ملايين صوت، بعد فرز جميع مراكز الاقتراع تقريبًا.

ويمثل الفوز محطة بارزة في التاريخ السياسي البرازيلي، إذ أصبح لولا أول مرشح منذ تطبيق نظام الانتخابات الرئاسية بجولتين عام 1989 يفوز بالرئاسة بعد حلوله ثانيًا في الجولة الأولى.

وكان فلافيو بولسونارو قد تصدر الجولة الأولى التي أُجريت في 4 أكتوبر، بحصوله على 47.03% من الأصوات، مقابل 45.16% للولا، قبل أن تنقلب النتيجة في جولة الإعادة.

وتأتي النتيجة لتبدد مساعي عائلة بولسونارو للعودة إلى الرئاسة، بعدما خاض فلافيو، البالغ من العمر 45 عامًا والعضو بمجلس الشيوخ، السباق الانتخابي خلفًا لوالده.

وسبق للولا دا سيلفا أن تولى رئاسة البرازيل بين عامي 2003 و2010، ثم عاد إلى المنصب بعد فوزه في انتخابات 2022، ليحقق فوزًا جديدًا يمنحه ولاية رابعة غير متتالية.