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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وفاة أنور عبد ربه رئيس تحرير مجلة الأهرام الرياضي الأسبق

الأستاذ أنور عبد ربه، رئيس تحرير مجلة الأهرام الرياضي الأسبق
الأستاذ أنور عبد ربه، رئيس تحرير مجلة الأهرام الرياضي الأسبق

توفي أنور عبد ربه، رئيس تحرير مجلة الأهرام الرياضي الأسبق، وسط حالة من الحزن بين محبيه، الذين نعوه بكلمات مؤثرة، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.

ونعى عدد من محبيه الفقيد، معربين عن خالص تعازيهم لأسرته وذويه، سائلين المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم.

ودعوا الله أن يغفر للراحل ويرحمه، وأن يكرم نزله ويوسع مدخله، ويثبته عند السؤال، ويسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه عن عطائه خير الجزاء.

وخيم الحزن على محبي الراحل، الذين قدموا خالص العزاء لأسرته، سائلين الله ألا يريهم مكروهًا في عزيز لديهم.

الأستاذ أنور عبد ربه، رئيس تحرير مجلة الأهرام الرياضي الأسبق
أنور عبد ربه رئيس تحرير مجلة الأهرام رئيس تحرير مجلة الأهرام الرياضي الأسبق

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