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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الجنيه يتراجع أمام العملات العربية.. الدينار الكويتي يقفز إلى 181.60 جنيه

أسعار العملات العربية في مصر
أسعار العملات العربية في مصر
علياء فوزى

ارتفعت أسعار العملات العربية مطلع تعاملات الأسبوع الجاري مقارنة بسعر إغلاق الأسبوع الماضي، بالتزامن مع صعود سعر الدولار في مصر وتداوله بالقرب من الـ56 جنيها. 

وخلال السطور التالية يستعرض موقع “صدى البلد”  أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري، مستهل تعاملات اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026 وفقا لآخر التحديثات المعلنة من بنك مصر.  

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر

سجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري 15.17 جنيه للشراء و15.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

وتداول سعر الريال السعودي عند 14.78 جنيه للشراء و14.88 جنيه للبيع، وتعد العملة السعودية من أكثر العملات العربية طلبا في مصر، خاصة في مواسم العمرة وموسم الحج.

سعر الريال القطري اليوم

بلغ سعر الريال القطري 14.45 جنيه للشراء و15.33 جنيه للبيع، ويسجل الريال القطري أكبر فارق بين سعري الشراء والبيع بين العملات الخليجية.

سعر الدينار الكويتي اليوم

واصل الدينار الكويتي تصدر قائمة العملات العربية الأعلى سعرا أمام الجنيه، إذ سجل 177.05 جنيه للشراء و181.60 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني اليوم

سجل سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري حوالي 145.78 جنيه للشراء و148.08 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني اليوم

بلغ سعر الدينار الأردني امام الجنيه المصري نحو 78.16 جنيه للشراء و78.91 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني اليوم

واستقر سعر الريال العماني مقابل الجنيه المصري عند 142.88 جنيه للشراء و145.11 جنيه للبيع.

ما معنى سعر الشراء وسعر البيع؟

يشير سعر الشراء إلى المبلغ الذي يدفعه البنك للعميل عند بيع العملة الأجنبية له، بينما يمثل سعر البيع المبلغ الذي يدفعه العميل لشراء العملة من البنك. ولذلك فإن سعر البيع يكون دائمًا أعلى قليلًا من سعر الشراء.

 

أسعار العملات العربية سعر الدرهم الإماراتي سعر الريال السعودي سعر الدينار الكويتي سعر الريال العماني اليوم

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