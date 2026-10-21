الدينار الكويتي يقفز لـ 177 جنيه.. تعرف على أسعار العملات العربية في مصر الآن

سجلت أسعار العملات العربية ارتفاعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري علي مدار تعاملات الأسبوع الجاري بالتزامن مع صعود الدولار في البنوك.

وتجاوز ارتفاع العملات العربية نسبة 1%، وتصدّر الدينار الكويتي قائمة العملات العربية الأعلى سعرًا، بينما حافظ الدرهم الإماراتي والريال السعودي على مستويات متقاربة.

وخلال السطور التالية يستعرض موقع “صدى البلد” اسعار العملات العربية مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، وفقا لآخر تحديثات بنك مصر.

أسعار العملات العربية اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026

واصل الدينار الكويتي تربعه على عرش العملات العربية الأعلى قيمة أمام الجنيه، إذ بلغ سعر الشراء 172.86 جنيه، بينما سجل سعر البيع 177.31 جنيه.

سعر الدينار البحريني اليوم

سجل سعر شراء الدينار البحريني نحو 142.33 جنيه، و144.70 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني اليوم

جاء الريال العماني بسعر 139.49 جنيه للشراء، و141.68 جنيه للبيع،.

سعر الدينار الأردني اليوم

بلغ سعر الدينار الأردني حوالي 76.31 جنيه للشراء، و77.05 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

وصل سعر الدرهم الإماراتي إلي 14.81 جنيه للشراء، و14.85 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

بلغ سعر الريال السعودي -الأكثر طلبا بين المصريين نظرا لمواسم العمرة وموسم الحج- نحو 14.43 جنيه للشراء، و14.53 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري اليوم

سجل سعر الريال القطري نحو 14.11 جنيه للشراء، و14.97 جنيه للبيع.