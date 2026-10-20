تتصدر أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، اهتمامات المتعاملين في القطاع المصرفي والمواطنين الراغبين في متابعة تحركات سعر الصرف، خاصة مع اختلاف أسعار الشراء والبيع من بنك إلى آخر وفقا لآخر التحديثات المعلنة.

وتكشف أسعار الصرف اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 عن مستويات الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والريال السعودي والدينار الكويتي والدرهم الإماراتي، إلى جانب عدد من العملات الأخرى، في البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك المركزي المصري.

ويحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة أسعار العملات بصورة مستمرة للتعرف على أحدث مستوياتها قبل إجراء عمليات التحويل أو شراء وبيع العملات الأجنبية، مع مراعاة أن الأسعار قد تتغير خلال اليوم وفقا لتحديثات البنوك.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

أظهرت بيانات متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري لدى البنك المركزي المصري يوم 19 أكتوبر 2026 تسجيل العملات الرئيسية المستويات التالية.

سجل الدولار الأمريكي 53.8974 جنيه للشراء و53.9974 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليورو 60.2789 جنيه للشراء و60.6607 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الإسترليني 71.7267 جنيه للشراء و72.0380 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الفرنك السويسري 65.2986 جنيه للشراء و65.5786 جنيه للبيع.

وسجل سعر 100 ين ياباني 34.0541 جنيه للشراء و34.2384 جنيه للبيع.

ووصل سعر الريال السعودي إلى 14.3627 جنيه للشراء و14.3893 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي 175.0201 جنيه للشراء و175.2879 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي 14.6728 جنيه للشراء و14.7040 جنيه للبيع.

وسجل اليوان الصيني 8.0612 جنيه للشراء و8.0825 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية

أسعار العملات اليوم في البنك الأهلي المصري

بحسب آخر تحديث معلن في 20 أكتوبر 2026 الساعة 11:25 صباحا، جاءت أسعار عدد من العملات في البنك الأهلي المصري على النحو التالي.

سجل الدولار الأمريكي 54.20 جنيه للشراء و54.30 جنيه للبيع سواء في أسعار البنكنوت أو التحويل.

وبلغ سعر اليورو 60.7636 جنيه للشراء و61.0061 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الإسترليني 72.0914 جنيه للشراء و72.5339 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الكندي إلى 38.4125 جنيه للشراء و38.6257 جنيه للبيع.

وسجل الفرنك السويسري 65.5302 جنيه للشراء و65.8661 جنيه للبيع.

وبلغ سعر 100 ين ياباني 34.1762 جنيه للشراء و34.3584 جنيه للبيع.

وسجل الدولار الأسترالي 37.7828 جنيه للشراء و37.9937 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي 170.951 جنيه للشراء و176.3273 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي 14.3671 جنيه للشراء و14.4754 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 14.7423 جنيه للشراء و14.786 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار البحريني 141.4959 جنيه للشراء و144.0318 جنيه للبيع في أسعار البنكنوت.

وسجل الريال العماني 138.6721 جنيه للشراء و141.039 جنيه للبيع في أسعار البنكنوت.

وبلغ سعر الريال القطري 13.7563 جنيه للشراء و14.8971 جنيه للبيع في أسعار البنكنوت.

وسجل الدينار الأردني 75.5664 جنيه للشراء و76.6949 جنيه للبيع في أسعار البنكنوت.

أما اليوان الصيني فسجل 8.1111 جنيه للشراء و8.13 جنيه للبيع في أسعار التحويل.

أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية

أسعار العملات اليوم في بنك مصر

أظهرت بيانات أسعار الصرف في بنك مصر بتاريخ 20 أكتوبر 2026 الساعة 11:03 صباحا تسجيل الدولار الأمريكي 54.28 جنيه للشراء و54.38 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليورو 60.8533 جنيه للشراء و61.0959 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الإسترليني 72.1978 جنيه للشراء و72.6408 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 14.7642 جنيه للشراء و14.8078 جنيه للبيع.

وسجل الدولار الأسترالي 37.8386 جنيه للشراء و38.0497 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الكندي 38.4692 جنيه للشراء و38.6661 جنيه للبيع.

وسجل الفرنك السويسري 65.6269 جنيه للشراء و65.9631 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار البحريني 141.8862 جنيه للشراء و144.244 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني 76.0757 جنيه للشراء و76.8079 جنيه للبيع.

ووصل سعر 100 ين ياباني إلى 34.2266 جنيه للشراء و34.409 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي 172.3175 جنيه للشراء و176.7593 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال العماني 139.0583 جنيه للشراء و141.2431 جنيه للبيع.

وسجل الريال القطري 14.0652 جنيه للشراء و14.9211 جنيه للبيع.

ووصل سعر الريال السعودي إلى 14.3883 جنيه للشراء و14.489 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليوان الصيني 8.122587 جنيه للشراء و8.144376 جنيه للبيع في أسعار التحويل.

كما سجل الكرون الدنماركي 8.140616 جنيه للشراء و8.173633 جنيه للبيع في أسعار التحويل، بينما بلغ سعر الكرون النرويجي 5.759273 جنيه للشراء و5.794538 جنيه للبيع، وسجل الكرون السويدي 5.470671 جنيه للشراء و5.498595 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنوك

كيفية متابعة أسعار العملات في البنوك

يمكن للمواطنين متابعة أسعار العملات الأجنبية والعربية من خلال المواقع الرسمية للبنوك المصرية والاطلاع على تحديثات أسعار الشراء والبيع قبل تنفيذ المعاملات المصرفية.

وينبغي الانتباه إلى أن أسعار البنكنوت قد تختلف عن أسعار التحويل، كما قد تتباين الأسعار بين البنوك وفقا للتحديثات المصرفية، لذلك يفضل مراجعة السعر المعلن مباشرة لدى البنك وقت إجراء عملية الشراء أو البيع لضمان معرفة القيمة المحدثة للعملة.