أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 24 سجل 7160 جنيها

تتجه أنظار المواطنين والمستثمرين إلى أسعار الذهب في مصر لمتابعة التغيرات التي يشهدها المعدن الأصفر وتحديد التوقيت المناسب للشراء أو البيع في ظل تأثر السوق المحلية بالتطورات الاقتصادية وحركة الأسعار العالمية.

وتختلف اهتمامات المتعاملين في سوق الذهب بحسب الغرض من الشراء حيث يفضل قطاع من المواطنين اقتناء المشغولات الذهبية للزينة والادخار بينما يتجه آخرون إلى السبائك والجنيهات الذهبية باعتبارها من الوسائل المستخدمة في حفظ قيمة الأموال على المدى الطويل.

أسعار الذهب اليوم

ويحتل عيار 21 مكانة بارزة داخل السوق باعتباره الأكثر انتشارا في المشغولات الذهبية وتداولا بين المواطنين فيما يفضل المستثمرون عيار 24 لارتفاع درجة نقائه واستخدامه في صناعة السبائك بينما يحظى عيار 18 بإقبال من الراغبين في شراء المشغولات ذات التصميمات العصرية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب اليوم المستويات التالية وفقا لأسعار البيع والشراء المعلنة.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7160 جنيها للبيع و7115 جنيها للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6265 جنيها للبيع و6225 جنيها للشراء وهو العيار الأكثر تداولا في السوق المصرية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5370 جنيها للبيع و5335 جنيها للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 4175 جنيها للبيع و4150 جنيها للشراء.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل نحو 50120 جنيها للبيع و49800 جنيه للشراء.

وبلغ سعر أوقية الذهب بالجنيه المصري نحو 222700 جنيه للبيع و221280 جنيها للشراء فيما سجلت الأوقية عالميا نحو 4137.87 دولار.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب بدون مصنعية

تختلف أسعار الذهب المعلنة للجرام عن التكلفة النهائية التي يتحملها المستهلك عند شراء المشغولات الذهبية من محال الصاغة حيث تضاف قيمة المصنعية والدمغة إلى سعر الذهب الخام.

وتتفاوت المصنعية من قطعة إلى أخرى وفقا لنوع المشغولة والتصميم ومستوى دقة التصنيع والوزن كما تختلف قيمتها بين التجار والشركات المنتجة وهو ما يجعل السعر النهائي للشراء أعلى من السعر المعلن للجرام.

وتخضع السبائك والجنيهات الذهبية أيضا لتكاليف إضافية تختلف بحسب الوزن والشركة المنتجة ومصاريف التصنيع والتداول ولذلك ينصح الراغبون في الاستثمار بمقارنة السعر النهائي بين أكثر من جهة قبل إتمام عملية الشراء.

أسعار الذهب اليوم

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب داخل مصر

تتحرك أسعار الذهب في السوق المصرية وفقا لمجموعة من العوامل المحلية والعالمية التي تؤثر في قيمة المعدن الأصفر وقد تتسبب في تغير الأسعار خلال اليوم الواحد.

وتأتي تحركات أوقية الذهب في البورصات العالمية ضمن أبرز العوامل المحددة للأسعار محليا إذ ينعكس ارتفاع سعر الأوقية أو تراجعها على مستويات الذهب في مصر.

كما يؤثر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في تكلفة الذهب داخل السوق المحلية نظرا إلى تسعير المعدن النفيس عالميا بالدولار وهو ما يجعل تغيرات سعر الصرف أحد العناصر المهمة في تحديد السعر المحلي.

ويؤدي حجم العرض والطلب دورا مؤثرا في حركة السوق حيث يمكن أن يسهم ارتفاع الإقبال على شراء المشغولات والسبائك والجنيهات الذهبية في زيادة الطلب بينما تؤثر زيادة المعروض أو ارتفاع عمليات البيع على اتجاهات الأسعار.

وتظل متابعة الأسعار المعلنة ومقارنة تكلفة الشراء النهائية بما تتضمنه من مصنعية ودمغة من الخطوات المهمة أمام المواطنين قبل اتخاذ قرار شراء الذهب سواء بغرض الزينة أو الادخار والاستثمار.