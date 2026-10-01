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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع من جديد.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء
أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء
رانيا أيمن

شهدت أسعار الذهب مع بداية التعاملات اليوم الثلاثاء، استقراراً عند مستويات التراجع الأخير الذي سجلته خلال التعاملات المسائية أمس الاثنين، بعد تحركات متباينة شهدها المعدن الأصفر على مدار اليوم، حيث بدأت أسعار الذهب تعاملات الاثنين على ارتفاع، مواصلة موجة الصعود التي بدأتها يوم الأحد، قبل أن تعاود التراجع خلال التعاملات المسائية، لتسجل خسائر أنهت بها تعاملات أمس. 

أسعار الذهب الان في مصر

واستقرت الأسعار اليوم الثلاثاء عند مستوياتها الأخيرة، وسط ترقب من المواطنين لتحركات سوق الذهب، وما إذا كانت الأسعار ستواصل الاستقرار أم تعود إلى الارتفاع مجددا أو تستكمل مسار التراجع.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

سعر الذهب عيار 24: 7166 جنيها.

سعر الذهب عيار 22: 6569 جنيها.

سعر الذهب عيار 21: 6270 جنيها.

سعر الذهب عيار 18: 5375 جنيها.

سعر الذهب عيار 14: 4180 جنيها.

سعر أونصة الذهب عيار 24: 222888 جنيها.

سعر أونصة الذهب عيار 21: 195027 جنيها.

سعر الجنيه الذهب عيار 21 (وزن 8 جرامات): 50162 جنيها.

الذهب أسعار الذهب اليوم سعر الذهب في مصر اليوم سعر عيار ٢٤ اليوم سعر عيار ٢١ اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم سعر عيار ١٨ اليوم

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