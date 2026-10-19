أسعار الذهب اليوم في مصر.. تراجع مفاجئ بختام التعاملات المسائية

شهدت أسعار الذهب في مصر تحولات ملحوظة اليوم الإثنين، حيث سجل الذهب مستويات مرتفعة على مدار يومين وحتى تعاملات صباح اليوم، مدعومة بموجة صعود قوية خالفت بعض التوقعات، إلا أن الأسعار عادت وسجلت تراجعًا طفيفًا في ختام التعاملات المسائية اليوم.

وفيما يلي تفاصيل الأسعار ومقدار التراجع لمختلف الأعيرة مقارنة في التعاملات المسائية اليوم:

سعر الذهب عيار 24: تراجع إلى 7160 جنيهًا مقارنة بـ 7171 جنيهًا في الصباح، بانخفاض قدره 11 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21 (الأكثر مبيعًا): تراجع إلى 6265 جنيهًا مقارنة بـ 6275 جنيهًا في الصباح، بانخفاض قدره 10 جنيهات.

فيما تراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5370 جنيهًا مقارنة بـ 5378 جنيهًا في الصباح.

سعر الذهب عيار 14: تراجع إلى 4176.67 جنيهًا مقارنة بـ 4183 جنيهًا في الصباح.

سعر الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21): تراجع إلى 50162 جنيهًا بختام التعاملات، بعد أن سجل 50197 جنيهًا في الصباح.