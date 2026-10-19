بعد تجاوز الـ 6 آلاف.. قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الإثنين بمصر

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين الموافق 19 من أكتوبر لعام 2026 ارتفاعًا جديدًا في الأسعار في ظل الارتفاعات التي بدأت منذ يوم أمس الأحد، وجاء ذلك تزامنًا مع ارتفاع أسعار الذهب عالميًا بأكثر من 2%. وخالف الذهب التوقعات حيث جاء ارتفاع الذهب على الرغم من ارتفاع الدولار أيضًا ليرتفع كلًا من الذهب والدولار عالميًا ومحليًا أيضًا في مصر.

زيادة في أسعار الذهب اليوم الاثنين

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم بقيمة 5 جنيهات للجرام، ليصل إلى 7171 جنيهًا مقارنة بسعره أمس الأحد البالغ 7166 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم زيادة قدرها 4.37 جنيه للجرام، حيث ارتفع ليصل إلى 6275 جنيهًا (وتحديدًا 6274.62 جنيهًا) بعدما كان سجّل يوم أمس الأحد 6270.25 جنيهًا.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم بقيمة 3.75 جنيه للجرام، ليتداول عند مستوى 5378 جنيهًا مقارنة بسعره الأحد الماضي البالغ 5374.50 جنيهًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم ارتفعًا بقيمة 2.91 جنيه للجرام، ليصل إلى 4183 جنيهًا (وتحديدًا 4183.08 جنيهًا) بعدما سجّل أمس الأحد 4180.17 جنيهًا.

أما الجنيه الذهب (وزن 8 جرامات عيار 21)، فقد حقق زيادة بلغت نحو 35 جنيهًا، ليصل إلى 50197 جنيهًا في تعاملات اليوم الاثنين بعد تسجيله نحو 50162 جنيهًا بالأمس.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24: 7171 جنيهًا مصريًا.

سعر الذهب عيار 22: 6573 جنيهًا مصريًا.

سعر الذهب عيار 21: 6275 جنيهًا مصريًا.

سعر الذهب عيار 18: 5378 جنيهًا مصريًا.

سعر الذهب عيار 14: 4183 جنيهًا مصريًا.

سعر الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21): 50197 جنيهًا مصريًا.

سعر أونصة الذهب عيار 24: 223043 جنيهًا مصريًا.