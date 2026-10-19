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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الجنيه تجاوز الـ50 ألفا.. ارتفاع سعر الذهب اليوم

الذهب
الذهب
أمل مجدى

ارتفعت أسعار الذهب في سوق الصاغة المصرية وسجل عيار 21 نحو 6280 جنيهًا بمستهل تعاملات اليوم الاثنين، فيما بلغ سعر جرام عيار 22 نحو 6580 جنيهًا، وسجل عيار 24 نحو 7177 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5380 جنيهًا، بينما سجل سعر الجرام من العيار الأقل تداولًا نحو 4180 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم 


جاءت أسعار الذهب في مصر اليوم، وفقًا للأسعار الواردة، على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24: سجل 7175 جنيهًا للبيع و7130 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21: بلغ 6280 جنيهًا للبيع و6240 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18: سجل 5380 جنيهًا للبيع و5350 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14: بلغ 4185 جنيهًا للبيع و4160 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب: سجل 50240 جنيهًا للبيع و49920 جنيهًا للشراء.

سعر أونصة الذهب بالجنيه المصري: بلغ 223235 جنيهًا للبيع و221810 جنيهات للشراء.

سعر أونصة الذهب عالميًا: سجل 4184.8 دولار.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب في مصر نحو 50240 جنيهًا للبيع و49920 جنيهًا للشراء، وفقًا للأسعار المعلنة.

ويزن الجنيه الذهب المتداول في السوق المصرية 8 جرامات من الذهب عيار 21
 

سعر دولار الصاغة اليوم

سجل سعر دولار الصاغة نحو 53.34 جنيه، مقابل 53.52 جنيه في البنك، وفقًا للبيانات الواردة.

ويعد سعر الدولار من العوامل المؤثرة في تسعير الذهب داخل السوق المصرية، إلى جانب السعر العالمي للأونصة، ومستويات العرض والطلب، وتكاليف التداول والاستيراد.

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