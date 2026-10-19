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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب في الصاغة الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

أظهرت تعاملات الذهب في السوق المصرية؛ ثباتًا من دون تغيير  علي مستوي محلات الصاغة وذلك في أول تعاملات لها اليوم الإثنين 19-10-2026.

سعر الذهب اليوم

وسجلت تداولات المعدن الأصفر استقراراً من دون أي تحريك بمختلف الأعيرة الذهبية وسط حالة من الترقب داخل السوق المحلية.

سعر الجنيه الذهب

سعر الذهب اليوم 

وأظهرت تعاملات الذهب في تداولات اليوم؛ ثباتًا من دون أي تغيير علي مختلف الأعيرة الذهبية؛ بعد انخفاض طفيف بمقدار 10 جنيهات في منتصف التعاملات أمس  .

سعر الذهب في مصر

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 6280 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7177 جنيها للشراء و 7131 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6579  جنيها للشراء و 6537 جنيها للبيع .

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6280 جنيها للشراء و 6240 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشاراً 5382 جنيها للشراء وو 5348 جنيها للبيع.

سعر الذهب

سعر عيار 14

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة 4165 جنيها للشراء و 4160 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 50.24 ألف جنيه للشراء و 49.92 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 4165 دولار للشراء و 4164 دولار للبيع.

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