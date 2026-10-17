الذهب يرتفع عالميًا إلى 4182 دولارًا للأوقية.. وعيار 21 يسجل 6245 جنيهًا

ارتفعت أسعار الذهب عالميًا مع تراجع الدولار الأمريكي، رغم استمرار الاتجاه نحو تسجيل خسارة أسبوعية محدودة، وسط متابعة المستثمرين لتصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن مسار أسعار الفائدة.

الذهب العالمي يرتفع 0.25%

وسجل سعر الذهب عالميًا حسبما ذكر برنامج صباح البلد، ارتفاعًا بنسبة 0.25% ليصل إلى نحو 4182 دولارًا للأوقية، بالتزامن مع تراجع الدولار وتقييم المستثمرين لتوجهات السياسة النقدية الأمريكية.

أسعار الذهب في مصر

واستعرض برنامج «صباح البلد» أسعار الذهب في السوق المحلية، وجاءت على النحو التالي:

عيار 18: 5352 جنيهًا.

عيار 21: 6245 جنيهًا.

عيار 24: 7137 جنيهًا.

الجنيه الذهب: 49960 جنيهًا.