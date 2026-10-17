سعر الذهب اليوم السبت 17 أكتوبر 2026 في مصر.. كم يسجل عيار 21 الآن؟

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال بداية تعاملات اليوم السبت 17 أكتوبر 2026، داخل محلات الصاغة، دون تغيير على مختلف الأعيرة الذهبية، وفقًا لآخر تحديثات الأسعار المعلنة.

سعر الذهب اليوم في مصر

سجل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث نحو 6155 جنيهًا، فيما جاءت أسعار الأعيرة الذهبية على النحو التالي:

عيار 24: سجل 7148 جنيهًا للشراء و7108 جنيهات للبيع.

سجل 7148 جنيهًا للشراء و7108 جنيهات للبيع. عيار 22: بلغ 6552 جنيهًا للشراء و6516 جنيهًا للبيع.

بلغ 6552 جنيهًا للشراء و6516 جنيهًا للبيع. عيار 21: سجل 6255 جنيهًا للشراء و6220 جنيهًا للبيع.

سجل 6255 جنيهًا للشراء و6220 جنيهًا للبيع. عيار 18: بلغ 5361 جنيهًا للشراء و5331 جنيهًا للبيع.

بلغ 5361 جنيهًا للشراء و5331 جنيهًا للبيع. عيار 14: سجل 4170 جنيهًا للشراء و4146 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 50.04 ألف جنيه للشراء و49.76 ألف جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث للأسعار.

تحركات أسعار الذهب خلال الأسبوع

ارتفع سعر الذهب في مصر بنحو 110 جنيهات في المتوسط على أساس أسبوعي، رغم تراجعه بقيمة 5 جنيهات في ختام تعاملات أمس الجمعة.

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب، وفقًا للأرقام الواردة في بيانات الأسعار، 4163 دولارًا للشراء و6162 دولارًا للبيع.

وتختلف الأسعار النهائية للمستهلك من محل صاغة إلى آخر وفقًا للمصنعية والرسوم المضافة، كما تتغير الأسعار بحسب حركة السوق.