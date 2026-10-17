قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إن كيدهن عظيم .. دور المرأة الجليدية في إقالة كاتي زكريا من البيت الأبيض
آيات أباظة تكشف أصعب لحظات رحلتها مع السرطان: بكيت كثيرا وصبرت على المحنة .. تعرضت لـ صدمة قاسية عند انتقال المرض إلى مكان آخر عقب جراحة
أفضل دعاء الفجر للرزق المستجاب وجلب المال والبركة وتيسير الأمور
فضل قراءة سورة الملك قبل النوم كل ليلة.. هل تنجي من عذاب القبر؟
هدية ضخمة للشباب.. عام كامل من الذكاء الاصطناعي مجانًا لطلاب جامعات مصر
محافظ البحر الأحمر يتفقد مشروعات بالغردقة ويوجه بسرعة تخطيط أرض ورش الحرفيين
اللي عمله لمصر محدش يقدر يعمله.. تركي آل الشيخ يشيد بالرئيس السيسي
كان طالبا بالمدرسة .. تفاصيل مثيرة عن مطلق النار على فصل دراسي بأمريكا
اليمن .. التحالف يعلن تدمير منصتين لإطلاق الصواريخ الباليستية في صعدة
تهديدات أمنية.. بريطانيا تحذر رعاياها من السفر إلى السعودية
مئات الجنود البريطانيين يتوجهون إلى بولندا .. ماذا يحدث ؟
يؤلف قلوب الناس.. فضل دعاء المسلم لأخيه بالخير والبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بدون تحريك.. سعر الذهب الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

استقر سعر الذهب في مصر مع أول تعاملات له اليوم السبت 17-10-2026 على مستوى محلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب اليوم

وأظهرت تعاملات الذهب ثباتا من دون تغيير على مختلف الأعيرة الذهبية على مستوى محلات الصاغة المصرية.

تحركات الذهب

وزاد سعر الذهب على أساس أسبوعي بمقدار 110 جنيها في المتوسط لكنه فقد 5 جنيهات من قيمته بختام تعاملات أمس الجمعة.

سعر الذهب

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر الذهب 6155 جنيها في المتوسط.

سعر عيار24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7148 جنيها للشراء و 7108 جنيها للبيع.

سعر عيار22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 6552 جنيها للشراء و 6516 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر عيار21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6255 جنيها للشراء و 6220 جنيها للبيع.

سعر عيار18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5361 جنيها للشراء و5331 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر عيار14

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة 4170 جنيها للشراء و 4146 جنيها للبيع.

سعر سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 50.04 ألف جنيه للشراء و 49.76 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب 4163 دولار للشراء و 6162 دولار للبيع.

سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر جرام الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سداد فاتورة الغاز

قبل الغرامة.. موعد انتهاء تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر أكتوبر 2026

سعر الذهب

1100 جنيه في يوم.. ارتفاع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الأمطار الغزيرة

الطقس غدًا في مصر.. هذه المحافظات على موعد مع الأمطار الغزيرة

التوقيت الشتوي

الساعة هتتغير يوم جمعة.. 60 دقيقة إلى الخلف لبدء التوقيت الشتوي هذا الموعد

3 بنوك في مصر تطلق رسائل هامة

تحذيرات عاجلة وتحديثات شاملة.. 3 بنوك في مصر تطلق رسائل هامة للعملاء

جدول العطلات الرسمية المتبقية

إجازات الربع الأخير 2026.. جدول العطلات الرسمية المتبقية في مصر قبل نهاية العام

سفارة مصر في هولندا

الخارجية الهولندية تكشف لـ صدى البلد عن موقفها بشأن اعتقال أحمد ناصر و حظر الإخوان

الحاخام الإسرائيلي دوف ليئور

لا يمثل جريمة.. حاخام إسرائيلي: سرقة الزيتون الفلسطيني فريضة لاحتلال الأرض

ترشيحاتنا

زين الدين زيدان

ابن زين الدين زيدان: لن أعيش في جلباب أبي وأريد صناعة اسمي في عام كرة القدم

ليفربول

نجم أستون فيلا على رادار ليفربول..تفاصيل

معتمد جمال

أزمة الوقت.. معتمد جمال يواجه قبل مواجهة بترول أسيوط في الدوري

بالصور

بتاكلي قليل وبطنك منفوخة طول اليوم؟ اعرفي السبب

بطنك بتنتفخ رغم إنك مش بتاكلي كتير؟ 6 أسباب محتملة
بطنك بتنتفخ رغم إنك مش بتاكلي كتير؟ 6 أسباب محتملة
بطنك بتنتفخ رغم إنك مش بتاكلي كتير؟ 6 أسباب محتملة

تنميل إيدك يتكرر كل يوم؟.. علامات تكشف السبب وطرق العلاج

تنميل إيدك بيتكرر كل يوم؟ علامات تكشف السبب
تنميل إيدك بيتكرر كل يوم؟ علامات تكشف السبب
تنميل إيدك بيتكرر كل يوم؟ علامات تكشف السبب

ليه بعض الناس بتنسحب من العلاقات فجأة؟.. اعرف التفسير النفسي

ليه بعض الناس بتنسحب من العلاقات فجأة؟
ليه بعض الناس بتنسحب من العلاقات فجأة؟
ليه بعض الناس بتنسحب من العلاقات فجأة؟

ابنك مش بيركز في المذاكرة؟.. أخطاء شائعة تشتت انتباهه.. كيف تساعدين طفلك على التفوق و حب الدراسة

ابنك مش بيركز في المذاكرة؟ أخطاء شائعة بتشتت انتباهه
ابنك مش بيركز في المذاكرة؟ أخطاء شائعة بتشتت انتباهه
ابنك مش بيركز في المذاكرة؟ أخطاء شائعة بتشتت انتباهه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد