نزل 5 جنيهات.. سعر الذهب في الصاغة الآن

فقد سعر الذهب قيمة جديدة من سعره مع منتصف تعاملات مساء اليوم الجمعة 16-10-2026 داخل محلات الصاغة في مصر.

الذهب يتراجع

وفقد سعر الذهب 5 جنيهات من قيمته على مستوى محلات الصاغة بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر الذهب 6155 جنيها في المتوسط.

سعر عيار24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7148 جنيها للشراء و 7108 جنيها للبيع.

سعر عيار22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 6552 جنيها للشراء و 6516 جنيها للبيع.

سعر عيار21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6255 جنيها للشراء و 6220 جنيها للبيع.

سعر عيار18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5361 جنيها للشراء و5331 جنيها للبيع.

سعر عيار14

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة 4170 جنيها للشراء و 4146 جنيها للبيع.

سعر سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 50.04 ألف جنيه للشراء و 49.76 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب 4163 دولار للشراء و 6162 دولار للبيع.