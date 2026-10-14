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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

دون تغيير.. سعر الذهب الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

استقر سعر الذهب في أول تعاملات صباحية له اليوم الأربعاء 14-10-2026 على مستوى محلات الصاغة المصرية دون تغيير.

سعر الذهب اليوم

وأظهرت تداولات المعدن الأصفر ثباتاً من دون تغيير بمختلف الأعيرة الذهبية وسط حالة من الترقب داخل السوق المحلية.

تحركات الذهب 

ونزل سعر جرام الذهب 5 جنيهات من قيمته بالتوازي مع اقتراب انتهاء تعاملات مساء أمس الثلاثاء بمختلف الأعيرة الذهبية 

سعر الذهب

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر جرام الذهب 6175 جنيها في آخر تحديث له قبل قليل.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7057 جنيها للشراء و7017 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6469 جنيها للشراء و 6432 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارًأ 6175 جنيها للشراء و 6140 جنيها للبيع.

سعر الذهب

سعر عيار 18

سجل سعر عيار 18 الأسط بين الأعيرة الذهبية 5292 جنيها للشراء و 5262 جنيها للبيع.

سعر عيار 14

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة 4116 جنيها للشراء و 4093 جنيها للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4154 دولار للشراء و 4154 دولار للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 49.4 ألف جنيه للشراء و 49.12 ألف جنيه للبيع.

سعر الذهب اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر الجنيه الذهب مال واعمال اخبار مصر

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