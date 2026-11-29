أكد محمد أبو العينين، رئيس مجموعة كليوباترا ورئيس البرلمان الأورومتوسطي، أن القارة الأفريقية تمر بمرحلة جديدة من التحولات الاقتصادية، تتطلب تغييرًا جذريًا في طريقة التعامل مع ثرواتها الطبيعية، من خلال التوسّع في التصنيع وتعظيم القيمة المضافة، بما يعزّز قدرتها على المنافسة والمشاركة الفاعلة في سلاسل الإنتاج العالمية.

جاء ذلك خلال كلمته، اليوم السبت، في فعاليات النسخة الثانية من منتدى «الأهرام إبدو» الاقتصادي الأفريقي «InoVesTri 2026»، الذي يُعقد تحت عنوان «الاقتصاد الأفريقي من مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية إلى ترسيخ السيادة».

وأوضح «أبو العينين» أن التحدّي الأبرز أمام الدول الأفريقية يتمثل في امتلاك قرارها الاقتصادي والمشاركة في صياغة قواعد الاقتصاد العالمي، بدلًا من استمرار خضوعها لسياسات وقرارات خارجية تتحكم في استغلال مواردها الطبيعية وتقييم فرص الاستثمار ومخاطر الأسواق.

وأشار إلى أن أفريقيا تمتلك مقومات اقتصادية ضخمة، تشمل ثروات طبيعية متنوعة وموارد بشرية شابة، فضلًا عن المعادن الاستراتيجية والخامات الأولية اللازمة للعديد من الصناعات المستقبلية، وهو ما يمنحها فرصة حقيقية للتحول إلى مركز صناعي عالمي، شريطة التوسع في التصنيع ونقل التكنولوجيا وتعزيز القيمة المضافة.

وأشاد «أبو العينين» بالتحركات المصرية خلال السنوات الماضية تجاه القارة الأفريقية، مؤكدًا أنها ساهمت في إبراز الإمكانات الاقتصادية للقارة والتعريف بفرصها الاستثمارية أمام القوى الاقتصادية الدولية، مشددًا على ضرورة تعزيز المشروعات المشتركة في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والاستثمار.

كما دعا إلى الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في التوسع داخل الأسواق الأفريقية، وعلى رأسها التجربة الصينية، التي اعتمدت على ضخ استثمارات ضخمة في القارة، بالتوازي مع مبادرة الحزام والطريق، التي عززت الروابط التجارية والاستثمارية بين الصين وأوروبا عبر مسارات متعددة.

وأكد أن تطوير البنية التحتية وشبكات النقل والطرق والموانئ والخدمات اللوجستية يمثل ركيزة أساسية لتنشيط التجارة البينية بين الدول الأفريقية، موضحًا أن معدلات التجارة داخل القارة ارتفعت من نحو 7 إلى 8% لتصل إلى ما بين 17 و18%، رغم أنها لا تزال أقل من المستويات التي تتناسب مع حجم الإمكانات المتاحة.

وشدّد على أن التوسع الاستثماري في الأسواق الأفريقية يحتاج إلى رؤية استراتيجية واضحة، تحدد الأسواق المستهدفة والقطاعات الصناعية ذات الأولوية، إلى جانب إعداد برامج تنفيذية محددة التمويل والأهداف، بما يسرّع من وتيرة التحرك ويمنح الدول والشركات الأفريقية فرصًا أكبر للمنافسة.

واختتم «أبو العينين» بالتأكيد على أن تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الدول الأفريقية لا يقتصر أثره على تحقيق التنمية، بل يمتد إلى المساهمة في احتواء الخلافات السياسية وتسوية النزاعات، مستشهدًا بتجارب سابقة أثبتت أن المصالح الاقتصادية المشتركة يمكن أن تكون جسرًا لتقريب وجهات النظر وتحقيق الاستقرار.