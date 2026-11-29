أكد النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، أنه تابع السوق العالمي على مدار سنوات طويلة في مجال الصناعة.

وقال أبو العينين، في كلمته في منتدى الأهرام إبدو الاقتصادي الأفريقي في نسخته الثانية والذي أذاعها الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي“ المذاع على قناة ”صدى البلد"،: "نحن نتحدث عن موقع جغرافي فريد لمصر ويجب أن نتحدث عن التخصص الإنتاجي لمصر مثل أي دولة في العالم يكون لديها تخصص إنتاجي".

وتابع أبو العينين: "يجب تواجد خطة للتخصص الإنتاجي وتوافر المدن الصناعية المتخصصة وأول رسالة للمستثمر في تخفيض تكاليف الاستثمار والإنتاج".

وأكمل أبو العينين: "لما عملت مصنعي في العاشر من رمضان؛ اضطريت أعمل كل الورش المساعدة باستثمارات ضخمة، لأنه ما كانش فيه حد موجود يعملها، وتكاليف الاستثمار ارتفعت".

وواصل أبو العينين: "لما روحت اليابان لقيت المصنع عبارة عن شقة في عمارة 50 دور".