شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 29 نوفمبر 2026 حالة من الاستقرار النسبي، بالتزامن مع العطلة الرسمية الأسبوعية لبورصة المعادن العالمية يومي السبت والأحد، وذلك بعد أن ارتفع سعر المعدن الأصفر أمس الجمعة بنحو 2.3% قبيل إغلاق الأسواق.

وتأتي الأسعار الحالية في السوق السعودية متأثرة بآخر مستويات سجلها الذهب عالمياً في ختام تعاملات الأسبوع، ومن المتوقع أن تبقى مستقرة حتى استئناف التداول في البورصات العالمية غدا الإثنين.

أسعار الذهب في السعودية

سعر الذهب عيار 24 اليوم في السعودية

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، الأعلى نقاءً، نحو 440.50 ريال سعودي للبيع، بينما بلغ سعر الشراء 436.25 ريال.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في السعودية

وصل سعر جرام الذهب عيار 22 إلى 404.00 ريالات للبيع، مقابل 399.75 ريال للشراء.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في السعودية

سجل عيار 21، الأكثر تداولاً بين المشترين، نحو 385.50 ريال للبيع، و381.75 ريال للشراء.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في السعودية

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 330.50 ريال للبيع، بينما سجل سعر الشراء 327.25 ريال.

سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية

سجل الجنيه الذهب 3084 ريالاً للبيع، فيما بلغ سعر الشراء 3054 ريالاً.

سعر أونصة الذهب اليوم

سجلت الأونصة بالريال السعودي نحو 13705 ريالات للبيع و13567 ريالاً للشراء، بينما بلغ سعرها عالمياً 3654.51 دولار.