استقر سعر الذهب في السعودية مع تعاملات اليوم الخميس 26-11-2026 في الصاغة المختلفة.

سعر الذهب في السعودية

وسجل سعر الذهب في محلات الصاغة السعودية بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل آخر تحديث سعر الذهب نحو 376 ريالا سعوديا.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 430.75 ريال سعودي للشراء و 426.5 ريال سعودي للبيع.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 394.75 ريال سعودي للشراء و 390.75 ريال سعودي للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 376.75 ريال سعودي للشراء و373 ريال سعودي للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 323 ريالا سعوديا للشراء و 310.75 ريال سعودي للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 3015 ريالا سعوديا للشراء و 2985 ريالا سعوديا للبيع.

سعر تولة الذهب عيار 24

سجل سعر التولة عيار 24 الأكبر قيمة 5024 ريالا سعوديا للشراء و 4974 ريالا سعوديا للبيع.

سعر تولة الذهب عيار 22

بلغ سعر تولة الذهب عيار 22 نحو 4605 ريالات سعودية للشراء و 4559 ريالا سعوديا للبيع.

سعر أونصة الذهب

سجل سعر أونصة الذهب بالريال 13.497 ألف ريال سعودي للشراء و 13.263 ألف ريال سعودي للبيع.

سعر أونصة الذهب بالدولار

بلغ سعر أونصة الذهب 3572 دولارا .