دعم الإعلامي خالد الغندور المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بعد تعرضه لانتقادات وتعليقات سلبية عقب إعلانه التبرع بمبلغ 30 مليون جنيه للحكومة المصرية، لمساندة أسر ضحايا حادث الوراق.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه على فيسبوك: “ده كلام المستشار تركي آل الشيخ وعنده حق الناس اصبحت وحشة او في تعليقتها حتي البني ادم اللي بيعمل خير بيهاجموه وبيدخلوا في النيات ربنا يرحمنا من هؤلاء اللي اصبحوا منتشرين و قلوبهم مليانة غل وحقد وكره وتنظير علي البشر ومعظمهم بلا اخلاق”.

وكان قد وجه المستشار تركي آل الشيخ رسالة حادة إلى منتقديه، على خلفية ردود الفعل والتعليقات المتداولة بعد إعلانه التبرع ب 30 مليون جنيه مصري للحكومة المصرية، لمساندة أسر ضحايا حادث الوراق.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «للأسف بقى كثير مننا مسلمين بس بالاسم! لا رحمة ولا إنسانية وقلة احترام في ردود! هو أنا هحتاج للّقطة ولا هتفرق معايا لقطة! أنا في أعلى منصب وظيفي ممكن أوصله، وبنعمة وخير!».