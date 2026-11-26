قدمت مؤسسة الفكر العربي تقريرها العربي الرابع عشر للتنمية الثقافية، بعنوان «الأمن الغذائي والمائي العربي.. أزمات متراكمة ومبادرات واعدة»، خلال فعالية نظمتها بالتعاون مع جامعة القديس يوسف في بيروت.

وسلط التقرير الضوء على التحديات التي تواجه الدول العربية، وفي مقدمتها ندرة المياه والتغيرات المناخية والتصحر والاعتماد على استيراد الغذاء، إلى جانب الضغوط الاقتصادية والنزاعات الإقليمية.

ويتضمن التقرير 20 فصلا ترصد أبعاد الأزمة وتستعرض مبادرات وتجارب عربية في مجالات الزراعة الذكية وتطوير أنظمة الري وإدارة الموارد المائية.

ودعا المشاركون إلى تعزيز التكامل العربي والاستثمار في البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار، والانتقال من التعامل مع الأزمات إلى استباقها ووضع حلول مستدامة تضمن الأمن الغذائي والمائي للأجيال المقبلة.

