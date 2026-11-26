كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق، والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ملامح توجه مصر بشأن التعاون المستقبلي مع الصندوق، في أعقاب انتهاء برنامج التمويل الحالي، موضحًا أن الدولة تعتزم الاعتماد على برنامج وطني للتحول الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

وقال معيط، خلال لقائه ببرنامج «ساعة اقتصاد»، عبر فضائية «صدى البلد»، أن الاتفاق الحالي مع صندوق النقد الدولي من المقرر أن ينتهي في 15 ديسمبر، مؤكدا أن مصر أعلنت اعتزامها إعداد برنامج وطني للتحول الاقتصادي للفترة التالية لانتهاء الاتفاق، مع استمرار إمكانية التعاون مع الصندوق وفقًا لما تقتضيه الظروف الاقتصادية.

وأشار إلى أن الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي لا يمثل مسارًا تتبعه جميع الدول، وإنما تلجأ إليه بعض الحكومات في ظروف اقتصادية استثنائية تستدعي توفير دعم تمويلي، موضحًا أن عدد الدول التي ترتبط ببرامج مع الصندوق يقل عن 50 دولة من إجمالي 191 دولة عضوًا.

مواجهة تلك الضغوط

وتابع أن أبرز الأسباب التي تدفع الدول لطلب المساندة التمويلية من الصندوق تتمثل في التعرض لاختلالات بميزان المدفوعات، أو مواجهة صعوبات في توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة من النقد الأجنبي، بما يستدعي الاستعانة بموارد تمويلية خارجية لمواجهة تلك الضغوط.