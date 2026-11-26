كشف الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، عن تطورات الحالة الصحية لمصابي حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق، مؤكدا أن معظم الحالات الموجودة بالمستشفيات مستقرة ومطمئنة، وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة، بالتزامن مع استكمال فحوصات الحمض النووي للتعرف على جثامين المتوفين وإبلاغ أسرهم خلال الساعات المقبلة.

مصابو حريق دائري الوراق يتلقون العلاج

وقال الأنصاري، خلال لقاء مع قناة إكسترا نيوز، إن المصابين يتلقون العلاج داخل المستشفيات، وفق أعلى مستويات الرعاية الطبية، مشيرا إلى أنه تفقد، اليوم، برفقة رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، مستشفيي إمبابة والوراق؛ للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين، ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأضاف أن المستشفيات تتمتع بالجاهزية اللازمة من حيث الأطقم الطبية والتجهيزات والأدوية، مؤكداً أن الأولوية الحالية تتمثل في متابعة الحالات المصابة وتوفير جميع أوجه الرعاية الصحية المطلوبة حتى تحسن حالتهم.

التعرف على جثامين ضحايا الحادث

وفيما يتعلق بملف التعرف على جثامين ضحايا الحادث، أوضح محافظ الجيزة أن هذا الملف يحظى باهتمام كبير، ويجري التعامل معه بالتنسيق مع النيابة العامة، من خلال أخذ عينات الحمض النووي من أقارب المتوفين من الدرجة الأولى لمطابقتها مع العينات المأخوذة من الجثامين.

وأشار إلى توجيه أسر الضحايا إلى النيابة الكلية بشارع السودان للحصول على الخطابات اللازمة، ثم التوجه إلى مشرحة زينهم لإجراء تحاليل البصمة الوراثية (DNA)، موضحا أن هذه الفحوصات تستغرق بعض الوقت؛ لضمان دقة تحديد هوية المتوفين.

بدء إبلاغ أسر الضحايا

وأكد الأنصاري أن الجهات المعنية تتوقع بدء إبلاغ أسر الضحايا خلال ساعات بمكان وجود جثامين ذويهم، لافتا إلى أنه جرى ترقيم الحالات الموجودة بالمستشفيات منذ أمس، وأخذ عينات الحمض النووي منها، فيما تستكمل حاليا عملية جمع عينات الأسر وإجراء المطابقة اللازمة.

محافظ الجيزة يكشف نتائج فحص الطريق الدائري ومحور الضبعة بعد الحريق

وعلى صعيد عودة الحركة المرورية، أكد محافظ الجيزة أن أجهزة المحافظة ومختلف مؤسسات الدولة واصلت العمل منذ وقوع الحادث لإعادة فتح الممرات والطريق الدائري ومحور الضبعة، بالتوازي مع إجراء الفحوصات الفنية للتأكد من سلامة الحالة الإنشائية للطرق والمنشآت المحيطة بموقع الحريق.

وأوضح أن الهيئة العامة للطرق والكباري ومديرية الطرق أجرتا فحصا ظاهريا للموقع أمس، فيما شهد اليوم تنفيذ فحص موسع بالتعاون مع الهيئة الهندسية، تضمن أخذ عينات من الطريق الدائري ومحور الضبعة للتأكد من سلامتهما.

ولفت إلى أن نتائج الفحص الظاهري جاءت مطمئنة بشأن الحالة الإنشائية، مع استمرار الحالة المرورية، مشيراً إلى أن بعض أعمدة الكهرباء وخطوطها تعرضت لأضرار جراء الحادث، وتعمل الجهات المختصة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

واختتم محافظ الجيزة بالتأكيد على رفع جميع آثار الحادث من موقع الواقعة، واستمرار جهود أجهزة الدولة في استكمال أعمال الإصلاح والتأمين ومتابعة تداعيات الحريق.