*المبادرة تتضمن قيام كل شركة محمول بالتبرع بمبلغ مماثل لإجمالي تبرعات عملائها من خلال المحافظ الإلكترونية التابعة لها*



_القاهرة، 26 نوفمبر 2026_



فى إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للمصابين وأسر الضحايا من حادث حريق الطريق الدائري بالوراق، كلف المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بإطلاق مبادرة بالتعاون مع شركات المحمول العاملة بالسوق المصرية، لمضاعفة تبرعات المواطنين عبر المحافظ الإلكترونية، دعمًا للمتضررين من الحادث الأليم، وذلك فى إطار دور الجهاز المجتمعي وحرصه على تعزيز مساهمة شركات الاتصالات في دعم الجهود الإنسانية وترسيخ قيم التكافل المجتمعي.

وتتضمن المبادرة قيام كل شركة محمول بالتبرع بمبلغ مماثل لإجمالي تبرعات عملائها من خلال المحافظ الإلكترونية التابعة لها، بما يضاعف قيمة التبرعات ويعزز أثرها المجتمعي.

وتشمل المبادرة التبرعات الموجهة إلى الهلال الأحمر المصري، ومستشفى أهل مصر، ومستشفى الناس، ومؤسسة الجود الخيرية، وتستمر لمدة شهر اعتبارًا من 26 نوفمبر 2026.

وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرصه على توظيف إمكانات قطاع الاتصالات والحلول الرقمية في دعم الجهود الإنسانية، وتعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لمساندة المتضررين في أوقات الأزمات.