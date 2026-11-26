يُعدّ كارنيه التأمين الصحي المدرسي بوابة أساسية لحصول طلاب المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية على الرعاية الطبية والعلاجية المنتظمة بإشراف الهيئة العامة للتأمين الصحي في مصر، ومع حرص أولياء الأمور على ضمان المتابعة الصحية لأبنائهم طوال العام الدراسي، يبرز أهمية معرفة المستندات المطلوبة، وخطوات التقديم، والجهات المختصة بإصدار البطاقة دون تعقيد أو تأخير، وهو ما رفع نسبة البحث عن التفاصيل الرسمية المعتمدة لاستخراج الكارنيه بسهولة وسرعة.



خطوات استخراج كارنيه التأمين الصحي

أوضحت الهيئة العامة للتأمين الصحي، إجراءات استخراج كارنيه التأمين الصحي لطلاب المدارس المصريين، سواء بالمرحلة الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية، مشيرة إلى ضرورة اتباع الخطوات التالية:

التأمين الصحي المدرسي

1- التوجه إلى شؤون الطلبة بالمدرسة للحصول على إثبات قيد حديث.

2- تجهيز الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج الكارنيه.

3- التوجه إلى أقرب وحدة صحة مدرسية أو إدارة المنطقة أو إدارة فرع التأمين الصحي التابع له المدرسة المقيد بها الطالب.

كارنيه التأمين الصحي

4- تقديم المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة.

5- استلام كارنيه التأمين الصحي.

ويُسلم الكارنيه إلى ولي الأمر في اليوم نفسه، وفقًا لطبيعة الوحدة والإجراءات المتبعة بها.

الأوراق المطلوبة لاستخراج كارنيه التأمين الصحي للطلاب

تتضمن المستندات المطلوبة لاستخراج كارنيه التأمين الصحي لطلاب المدارس ما يلي:

1- شهادة ميلاد مميكنة حديثة للطالب.

2- صورة شخصية حديثة للطالب.

الأوراق المطلوبة

3- إثبات قيد حديث من المدرسة للعام الدراسي الحالي.

4- إيصال سداد المصروفات الدراسية.

5- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

وقد تطلب بعض المناطق الطبية مستندات إضافية وفقًا لحالة الطالب والإجراءات المتبعة.

أماكن استخراج كارنيه التأمين الصحي

يمكن لأولياء الأمور استخراج كارنيه التأمين الصحي للطلاب من خلال أقرب وحدة صحة مدرسية أو إدارة المنطقة أو إدارة فرع التأمين الصحي التابع له المدرسة المقيد بها الطالب.

استخراج كارنيه التأمين الصحي

وللاطلاع على التعليمات والتفاصيل الرسمية، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للتأمين الصحي من خلال الرابط التالي: «اضغط هنـــــــا».

فئات يسري عليها قانون التأمين الصحي

نص القانون على أن ينشأ نظام للتأمين الصحي على الطلاب وفقا لأحكام هذا القانون، ويشمل على الأخص الفئات التالية:

فئات يسري عليها قانون التأمين

- أطفال رياض الأطفال.

- طلاب مراحل التعليم الأساسي.

- طلاب مراحل التعليم الثانوي العام والفني.

- طلاب المدارس الفنية نظام الخمس السنوات.

- طلاب المدارس الثانوية التجريبية التحضيرية للمعلمين.

- طلاب المدارس الخاصة من مختلف المراحل والنوعيات.

- طلاب المعاهد الأزهرية.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وبناء على عرض وزير الصحة، ضم فئات جديدة من الطلاب مع تحديد قيمة الاشتراكات والمساهمات والجهات التي تتحملها، وذلك بما لا يجاوز مثلي الحدود المقررة بناء على هذا القانون.

نظام التأمين الصحي

ونصت المادة 2 من القانون على أن تسري أحكام هذا القانون تدريجيا بما لا يجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، على الفئات والجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، ويكون النظام إلزاميا على جميع الطلاب.