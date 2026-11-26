قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، برفض استئناف صيدلي متهم بالتسبب في وفاة طبيبة أسنان شابة، حفيدة رئيس وزراء مصر الأسبق، عقب إجراء حقن تجميلي لها داخل مركز تجميل بالتجمع الخامس، وتأييد حكم محكمة أول درجة بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.

كما قضت المحكمة بغلق مركز التجميل محل الواقعة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى 10 مايو 2023، عندما توجهت المجني عليها، وهي طبيبة أسنان تبلغ من العمر 26 عامًا، إلى أحد مراكز التجميل الشهيرة بمنطقة التجمع الخامس، لإجراء جلسة حقن تجميلي، قبل موعد زفافها المحدد في 14 يوليو من العام نفسه.

وبحسب ما ورد في تفاصيل القضية، أجرى المتهم، وهو زوج مالكة المركز وشريكها، عملية الحقن للمجني عليها، وأثناء الجلسة تعرضت لحالة إغماء، قبل أن تستعيد وعيها.

وعقب مغادرتها المركز، شعرت المجني عليها بدوار وعدم قدرة على المشي، وتواصلت مع خطيبها لإبلاغه بحالتها، إلا أن حالتها تدهورت قبل وصولها إلى المنزل، ونقلت إلى مستشفى كوبري القبة العسكري لمحاولة إنقاذها، لكنها توفيت يوم 12 مايو 2023.

وأرجعت التحقيقات سبب الوفاة إلى الإصابة بجلطة في الشريان الرئوي، فيما أبلغت والدة المجني عليها النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات في الواقعة.

مفاجآت التحقيقات في مركز التجميل

وكشفت التحقيقات عن أن مالكة المركز ليست طبيبة تجميل، وإنما أخصائية علاج طبيعي، كما تبين أن المتهم الذي أجرى عملية الحقن خريج كلية الصيدلة عام 2009، وليس طبيبًا متخصصًا في مجال التجميل.

كما تضمنت التحقيقات فحص كاميرات المراقبة بالمركز وسماع أقوال العاملين، في إطار كشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات.

اتهامات إضافية وحقن 24 سيدة

ومن جانبه، أوضح الدكتور أمام الحفناوي محامي المجني عليها، أنه طالب خلال نظر القضية بتعديل القيد والوصف وإضافة ظرف سبق الإصرار، مستندًا إلى ما قال إنه ثبوت قيام المتهم بحقن 24 سيدة وفتاة باستخدام الفيلر والبوتكس، رغم عدم تخصصه طبيًا.

كما أشار إلى مطالبته بإضافة اتهام هتك العرض، على خلفية الوقائع المتعلقة بالكشف والحقن، مؤكدًا تمسكه بهذه الطلبات خلال نظر الدعوى.

ويأتي الحكم الاستئنافي بتأييد عقوبة السجن المشدد لمدة 7 سنوات، إلى جانب غلق مركز التجميل ونشر الحكم في صحيفتين قوميتين.