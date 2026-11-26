حرص الفنان اللبناني رامي عياش على تقديم التعازي والمواساة لأسر ضحايا حادث دائرى الوراق بمحافظة الجيزة، معرباً عن حزنه لما أسفر عنه الحادث من ضحايا ومصابين، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

ونشر رامي عياش تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع إكس، عبّر خلالها عن تضامنه مع مصر وأسر الضحايا، قائلاً:

#مصر وجعنا كبير … الله يرحم الضحايا ويصبّر قلوب أهلهم وأحبابهم، ويشفي كل المصابين. كل المحبة لأهلنا، وربنا يحفظ هالبلد وشعبه من كل مكروه.

أعمال رامي عياش

وفي وقت سابق، أطلق الفنان رامي عياش، أحدث أعماله الغنائية بعنوان "عذبيني"، والتي قرر أن يعود من خلالها إلى الفصحى، وأيضا في تصوير الفيديو كليب مع المخرج المبدع فادي حداد عاد بــ "لوك" زمن السبعينيات من القرن الماضي، الأغنية تحمل كلمات كاترين معوض، وألحان رامي عياش، وتوزيع موسيقي عمر صباغ.

في أغنية "عذبيني" انفرد رامي عياش بتقديم شكلا موسيقيا، جديدا ومختلفا، خرج به عن المألوف، وعما يقدم على الساحة الأن، وعاد بالغناء باللغة الفصحى الذي أضفى طابعاً راقياً وعميقاً للموسيقى، في قالب متوازن يتواكب مع العصر الحالي.. كما انفرد أيضا رامي عياش بفكرة تصوير الفيديو كليب والعودة بــ لوك زمن السبعينيات من القرن الماضي، ليصنع من خلاله موضة جديدة في عالم تصوير الفيديو كليب، كما هو معروف عنه وكما اعتاد جمهوره عليه، ويحسب له هذا الابتكار والذي قدمه في أعماله السابقة والتي من بينها "يا حبيبي قلبي مال"، و "مجنون"، و"قصة حب".