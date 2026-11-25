أطلقت جنرال موتورز بشكل رسمي السيارة شيڤروليه جروڤ الجديدة كليًا على خطوط الإنتاج بمصنعها في مدينة السادس من أكتوبر، في خطوة تمثل محطة جديدة في مسيرة تصنيع السيارات محليًا في مصر.

وشهدت مراسم بدء الإنتاج الرسمي (SORP) الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و السيد حسن رداد، وزير العمل، و المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، و الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI).

وتم طرح جرووف الجديدة في السوق المصرية، عبر 3 فئات مختلفة التجهيزات، مع تنوع الخيارات الميكانيكية بين محرك تنفس طبيعي وآخر مزود بشاحن تيربو، إلى جانب مجموعة من التقنيات الحديثة داخل المقصورة وأنظمة السلامة ومساعدة السائق.

وتعتمد الفئة الأساسية LS على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، يعمل بنظام السحب الطبيعي، ويولد قوة 98 حصانا عند 5800 لفة في الدقيقة، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي CVT يحاكي 8 سرعات.

أما الفئتان LT وRS، فتحصلان على محرك رباعي الأسطوانات بالسعة نفسها، لكنه مزود بشاحن تيربو، لتصل قوته إلى 149 حصانا عند 5200 لفة في الدقيقة، مع نظام عادم مزدوج.

حصلت شيفروليه جرووف الجديدة على تحديثات في التصميم الخارجي، تتضمن شبكة أمامية بتصميم مختلف ومصدات أكثر بروزًا، بما يمنح السيارة مظهرًا رياضيًا وأكثر حضورا على الطريق.

وفي الوقت الذي تتوفر فيه السيارة بأسواق الشرق الأوسط بفئتي LT وRS، اختارت شيفروليه تقديمها في مصر بثلاث فئات، لتوفر خيارات متنوعة من التجهيزات أمام العملاء.

تضم المقصورة الداخلية شاشة لنظام المعلومات والترفيه بقياس 10.25 بوصة، مع دعم الاتصال عبر تطبيقي Apple CarPlay وAndroid Auto، بما يتيح تشغيل تطبيقات الهواتف الذكية والاستفادة من وظائفها أثناء القيادة.

وتحصل الفئة RS على شاشة عدادات رقمية بقياس 7 بوصات، توفر عرضا أكثر تطورا لبيانات السيارة مقارنة بلوحات العدادات التقليدية في الفئات الأقل تجهيزًا.

وتستوعب المقصورة خمسة ركاب، مع إمكانية طي المقاعد الخلفية بنسبة 60:40، وهو ما يتيح زيادة سعة التخزين لتصل إلى نحو 1120 لترا، بما يعزز من الاستخدامات العملية للسيارة في الرحلات والاحتياجات اليومية.

تضم شيفروليه جرووف مجموعة من تجهيزات السلامة، من بينها الوسائد الهوائية وحساسات الركن الخلفية وكاميرا الرؤية الخلفية، مع اختلاف مستويات التجهيز وأنظمة المساعدة باختلاف الفئات.

وتأتي الفئة RS بحزمة متقدمة من تقنيات السلامة ومساعدة السائق ADAS، تشمل نظام التحذير من مغادرة المسار LDW، ونظام منع مغادرة المسار LDP، ونظام الحفاظ على المسار في حالات الطوارئ ELK، إلى جانب الفرملة التلقائية في حالات الطوارئ AEB والتحذير من الاصطدام الأمامي FCA.

كما تنفرد الفئة الأعلى تجهيزًا بمثبت السرعة التكيفي ACC، ومساعد التمركز داخل المسار LCA، ونظام مساعدة القيادة في الازدحام المروري TJA، لتوفير مستويات إضافية من الدعم أثناء القيادة.