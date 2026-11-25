تواجه شركة تسلا فترة انتظار جديدة قبل حسم مستقبل نظام القيادة الذاتية المساعد الخاص بها داخل الأسواق الأوروبية، بعدما تقرر تأجيل الاجتماع الفني للاتحاد الأوروبي المخصص لمناقشة طلب اعتماد التكنولوجيا على مستوى دول التكتل إلى يوم 15 ديسمبر المقبل.

وأكدت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية، الأربعاء، أن الاجتماع الذي كان مقررا عقده في الأول من ديسمبر لنظر إمكانية التصويت على اعتماد النظام، جرى تأجيله إلى الموعد الجديد، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

ويأتي التأجيل بعد عدم إجراء تصويت خلال اجتماعين سابقين للجنة الفنية للمركبات التابعة للاتحاد الأوروبي، رغم حصول نظام تسلا على موافقة أولية من الجهات التنظيمية في هولندا خلال أبريل الماضي، وهي الموافقة التي شكلت بداية تحرك الشركة نحو توسيع نطاق استخدام التكنولوجيا في عدد من الأسواق الأوروبية.

وتحتاج تسلا إلى تجاوز عقبة تنظيمية مهمة حتى تتمكن من إتاحة النظام بصورة أوسع داخل الاتحاد الأوروبي، إذ يتطلب اعتماد التكنولوجيا موافقة 15 دولة على الأقل من أصل 27 دولة عضوا، على أن تمثل هذه الدول ما لا يقل عن 65% من إجمالي سكان الاتحاد.

وبحسب المعلومات المتاحة، بدأت نحو 12 دولة أوروبية إجراءات مرتبطة بإتاحة النظام عقب الخطوة الهولندية، ومن بينها إيطاليا، التي تعد أكبر دولة من حيث عدد السكان بين الدول التي تحركت نحو تطبيق التكنولوجيا حتى الآن.

ويحمل النظام الذي تطوره تسلا اسم "القيادة الذاتية الكاملة تحت الإشراف" (Full Self-Driving Supervised)، ويتيح للسيارة تنفيذ مجموعة من المهام أثناء القيادة، تشمل التوجيه والتسارع والفرملة والتعامل مع الطرق، مع استمرار اشتراط وجود السائق خلف عجلة القيادة ومتابعته للطريق واستعداده للتدخل الفوري عند الضرورة.

وتحرص الشركة على التأكيد أن النظام لا يمثل قيادة ذاتية مستقلة بالكامل، رغم الاسم التجاري الذي يحمله، إذ يظل الاعتماد على السائق عنصرا أساسيا في تشغيله، كما تخضع إتاحته في كل سوق لمتطلبات السلامة واللوائح المنظمة لتقنيات مساعدة القيادة.

ويمثل السوق الأوروبي أهمية كبيرة لتسلا، ليس فقط بسبب حجم مبيعات السيارات الكهربائية، ولكن أيضا لإمكانية توسيع نطاق خدماتها البرمجية المدفوعة، ومن شأن الحصول على موافقة موحدة على مستوى الاتحاد أن يقلل الحاجة إلى إجراءات منفصلة في كل دولة، ويفتح المجال أمام انتشار التكنولوجيا بصورة أسرع.

لكن تأجيل الاجتماع يعكس استمرار تحفظ الجهات التنظيمية الأوروبية على بعض جوانب هذه التقنيات، خاصة ما يتعلق بسلامة مستخدمي الطرق وحدود المسؤولية بين السائق وأنظمة التحكم الآلي.