أثارت لعبة GTA 6، جدلا واسعا على المستوى الدولي، وسط مطالبات بتقييد إتاحتها أو حجبها في عدد من الدول، بسبب ما تتضمنه من مشاهد عنف وجرائم ومحتوى مخصص للبالغين.

وتزامن ذلك مع تداول قوائم عبر مواقع التواصل الاجتماعي تزعم حظر اللعبة في عدة أسواق، بينما تكشف التفاصيل عن اختلاف طبيعة القيود بين عدم الإتاحة الرسمية، والقيود التنظيمية، واستبعاد بعض الدول من العروض الترويجية المرتبطة باللعبة.

لماذا انتشرت أنباء حظر GTA 6 في 8 دول؟



بدأ الجدل بعد ظهور قائمة تضم 8 دول مستثناة من عرض ترويجي مرتبط بالطلب المسبق للعبة GTA 6 عبر متجر بلايستيشن الرسمي، إذ يتضمن العرض منح المشترين شهرا مجانيا من اشتراك GTA+ عند شراء اللعبة.

وشملت قائمة الدول المستثناة البحرين والصين والكويت ولبنان وعمان وقطر وروسيا وتايوان، وأدى تداول هذه القائمة إلى انتشار أنباء بشأن حظر اللعبة في الدول المذكورة، إلا أن مراجعة طبيعة العرض تكشف أن الاستثناء يتعلق بالحصول على اشتراك GTA+ المجاني، وليس بالضرورة بمنع شراء اللعبة الأساسية أو تشغيلها.

ويبرز هنا اختلاف جوهري بين القيود المفروضة على خدمات الاشتراك والعروض الترويجية، وبين القرارات الحكومية التي تمنع طرح اللعبة أو تداولها في سوق معين، وهو ما يستدعي التعامل مع كل دولة وفقا لوضعها التنظيمي والتجاري.

حظر GTA 6 في 8 دول

موقف لعبة GTA 6 في الدول الثماني



الصين.. غياب الإطلاق الرسمي بسبب قيود الترخيص



تواجه ألعاب سلسلة Grand Theft Auto تاريخيا صعوبات في الحصول على طرح رسمي واسع داخل السوق الصينية، نتيجة القيود التنظيمية الصارمة المفروضة على الألعاب الأجنبية والمحتوى الرقمي.

وتشترط السلطات الصينية الحصول على موافقات مسبقة قبل طرح الألعاب بصورة رسمية، وهو ما يمثل عائقا أمام إتاحة GTA 6 دون الحصول على التراخيص اللازمة.

ورغم إمكانية طرح نسخ معدلة تتوافق مع المتطلبات المحلية من حيث المبدأ، فإن طبيعة المحتوى الذي تقدمه السلسلة تجعل فرص إطلاقها الرسمي في السوق الصينية محدودة، وفقا للسوابق التنظيمية المرتبطة بإصداراتها السابقة.

روسيا.. توقف متجر بلايستيشن وليس حظرا حكوميا للعبة



يختلف الوضع في روسيا عن الدول التي تفرض قيودا على محتوى الألعاب، إذ يرتبط تعثر إتاحة GTA 6 رسميا بتعليق شركة سوني عمليات متجر بلايستيشن داخل البلاد منذ عام 2022.

وجاءت الخطوة في سياق التطورات الجيوسياسية والعقوبات التجارية، ما أدى إلى توقف عمليات البيع والخدمات الرسمية للمنصة في السوق الروسية.

وبناء على ذلك، قد يواجه اللاعبون الروس صعوبات في شراء اللعبة من المتجر المحلي، مع احتمال لجوء بعض المستخدمين إلى حسابات أجنبية أو استيراد النسخ المادية، وفقا للخيارات المتاحة والقيود التجارية القائمة.

حظر GTA 6 في 8 دول

الكويت.. غياب اللعبة عن المتجر المحلي يثير التساؤلات



لا تظهر لعبة GTA 6 ضمن قائمة الألعاب المتاحة للشراء عبر متجر بلايستيشن الكويتي، وهو ما أثار تساؤلات بشأن احتمالية وجود قيود رسمية على طرحها.

وترتبط ألعاب السلسلة منذ سنوات بجدل حول طبيعة محتواها، خاصة المشاهد العنيفة والمواد المخصصة للبالغين، في ظل الضوابط المحلية المنظمة للمحتوى الرقمي.

ومع ذلك، لا يكفي غياب اللعبة عن المتجر المحلي وحده لإثبات صدور قرار حكومي رسمي بحظرها، خصوصا مع عدم وجود إعلان معلن يوضح طبيعة القرار أو أسبابه.

عمان.. عدم الإتاحة لا يعني بالضرورة صدور قرار بالحظر



يتشابه الموقف في سلطنة عمان مع الحالة الكويتية، إذ لا تظهر GTA 6 ضمن المنتجات المتاحة للشراء عبر متجر بلايستيشن المحلي.

وتثير طبيعة المحتوى الذي تقدمه اللعبة تساؤلات بشأن مدى توافقها مع اللوائح المحلية المنظمة للألعاب الإلكترونية والمواد الموجهة للبالغين.

لكن عدم ظهور اللعبة في المتجر لا يمثل دليلا قاطعا على وجود قرار حكومي رسمي بمنعها، ما لم يصدر إعلان واضح من الجهات المختصة يؤكد ذلك.

البحرين.. الاستثناء يقتصر على مكافأة GTA+



تعد البحرين من الحالات التي توضح الفارق بين حظر اللعبة واستبعاد المستخدمين من عرض ترويجي مرتبط بها.

فالقيود الواردة في شروط الطلب المسبق تتعلق بعدم أهلية المستخدمين للحصول على الشهر المجاني من اشتراك GTA+، ولا تعني بالضرورة منع شراء GTA 6 أو تشغيلها.

ولم يتضح السبب الرسمي المحدد وراء استبعاد البحرين من العرض، لذلك لا يمكن اعتبار هذا الإجراء دليلا على وجود حظر للمحتوى الأساسي للعبة.

قطر.. إتاحة اللعبة مع استثناء العرض الترويجي

ينطبق الأمر نفسه على قطر، حيث يرتبط الاستثناء الوارد في شروط العرض الترويجي بمكافأة اشتراك GTA+ المجانية، وليس بحظر اللعبة الأساسية.

وبحسب المعلومات الواردة بشأن المتجر المحلي، لا يعني هذا الاستثناء منع شراء GTA 6، وإنما يقتصر على عدم الاستفادة من الشهر المجاني المقدم ضمن العرض.

لبنان.. قيود على مكافأة الاشتراك دون تأكيد حظر اللعبة



يأتي لبنان ضمن الدول المستثناة من العرض الترويجي المرتبط باشتراك GTA+، وهو ما أثار تساؤلات حول أسباب عدم إدراجه ضمن الأسواق المؤهلة للحصول على المكافأة.

وقد يرتبط الاستثناء بقيود تتعلق بخدمات الاشتراكات الرقمية أو أنظمة الدفع، إلا أن ذلك لا يمثل بحد ذاته دليلا على وجود قرار تنظيمي يمنع اللعبة.

وبحسب المعلومات المتاحة في التقرير، يقتصر الاستثناء على المكافأة الترويجية، دون أن يعني بالضرورة حظر اللعبة الأساسية.

تايوان.. استثناء من عرض GTA+ وليس حظرا للعبة



توضح حالة تايوان كذلك عدم دقة اعتبار قائمة الدول المستثناة من العرض الترويجي قائمة بالدول التي حظرت GTA 6.

فالاستثناء يتعلق بخدمة GTA+ والشهر المجاني المرفق بالطلب المسبق، وليس بمنع محتوى اللعبة أو حظر تشغيلها.

ويعكس ذلك ضرورة التمييز بين القيود المرتبطة بخدمات الاشتراك والتراخيص التجارية، وبين الإجراءات الحكومية التي تستهدف الألعاب الإلكترونية نفسها.

تحركات برلمانية في مصر لحجب GTA 6



على الصعيد المصري، دخلت لعبة GTA 6 دائرة الجدل بعد تحركات داخل مجلس النواب تستهدف بحث إمكانية حجبها، على خلفية المخاوف من تأثير محتواها على الأطفال والشباب، وما تتضمنه من مشاهد عنف وجرائم وسلوكيات لا تتناسب مع الفئات العمرية الصغيرة.

وفي هذا السياق، أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب باتخاذ إجراءات عاجلة للتعامل مع اللعبة، وبحث سبل إنهاء إتاحتها داخل مصر، استنادا إلى اعتبارات حماية النشء والالتزام بالقواعد القانونية والقيم المجتمعية.

وأوضح النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على قناة "صدى البلد"، أن التحركات لا تستهدف الألعاب الإلكترونية بوجه عام، وإنما تركز على المحتوى الذي قد يشكل خطورة على الأطفال والشباب.

وأشار إلى أن اللعبة مخصصة للبالغين، لافتا إلى أن قاعدة مستخدميها في مصر لا تزال محدودة نسبيا ولم تصل إلى مليون لاعب، وهو ما اعتبره فرصة للتحرك قبل زيادة انتشارها.

وأضاف أن هناك تنسيقا مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى جانب عقد اجتماعات لمناقشة الآليات الممكنة للتعامل مع اللعبة وإمكانية حجبها محليا.

كما أشار إلى قرب صدور قانون للسلامة الرقمية خلال أسابيع، في إطار التوجه نحو تعزيز حماية الأطفال والشباب في الفضاء الإلكتروني، مستندا إلى توجيهات رئاسية صدرت في يناير 2026 بشأن هذا الملف.

وأكد بدوي امتلاك الدولة الإمكانات التقنية اللازمة لحجب المنصات والمحتوى المخالف، لكنه شدد في الوقت نفسه على أهمية دور الأسرة في متابعة استخدام الأبناء للألعاب الإلكترونية، وتفعيل أدوات الرقابة الأبوية، باعتبارها جزءا أساسيا من منظومة الحماية الرقمية.