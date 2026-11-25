توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تميل الأجواء إلى البرودة على أغلب أنحاء الجمهورية خلال ساعات ليل الأربعاء 25 نوفمبر 2026، مع انخفاض درجات الحرارة لتصبح الأجواء باردة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، وسط تحذيرات من نشاط الرياح على فترات متقطعة وفرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

وأوضحت الهيئة أن درجات الحرارة الصغرى تشهد انخفاضًا ملحوظًا في عدد من المحافظات والمدن المصرية، حيث تسجل سانت كاترين 9 درجات، بينما تصل درجات الحرارة الصغرى في العاصمة الإدارية و6 أكتوبر والمنيا والإسماعيلية إلى 12 درجة.

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وتأتي هذه التوقعات بالتزامن مع استمرار الأجواء المائلة إلى البرودة خلال ساعات الليل، وهو ما يستدعي الانتباه إلى انخفاض درجات الحرارة، خاصة في المناطق التي تسجل درجات حرارة صغرى منخفضة، وكذلك خلال فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

كم تبلغ درجات الحرارة الصغرى في القاهرة الكبرى والوجه البحري؟

تشهد مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري انخفاضًا في درجات الحرارة خلال ساعات الليل، وفقًا للتوقعات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حيث تتفاوت درجات الحرارة الصغرى بين المحافظات والمدن الواقعة في هذه المناطق.

وتسجل القاهرة 14 درجة، بينما تصل درجة الحرارة الصغرى في العاصمة الإدارية إلى 12 درجة، وكذلك في مدينة 6 أكتوبر، في حين تسجل بنها 13 درجة.

وتبلغ درجات الحرارة الصغرى في دمنهور وكفر الشيخ 13 درجة لكل منهما، بينما تسجل المنصورة والزقازيق 14 درجة، وتصل درجة الحرارة الصغرى في طنطا إلى 13 درجة.

وتوضح هذه التوقعات تفاوت درجات الحرارة بين مدن القاهرة الكبرى والوجه البحري، مع استمرار الأجواء الباردة نسبيًا خلال ساعات الليل المتأخرة.

ما درجات الحرارة المتوقعة في السواحل الشمالية وسيناء؟

تشير توقعات الأرصاد الجوية إلى اختلاف درجات الحرارة الصغرى بين المدن الساحلية ومناطق سيناء خلال ليلة الأربعاء 25 نوفمبر 2026، حيث تسجل الإسكندرية 15 درجة، ومطروح 15 درجة، بينما تصل درجة الحرارة الصغرى في العلمين إلى 14 درجة.

وتسجل دمياط 19 درجة، في حين تصل درجات الحرارة الصغرى في بورسعيد إلى 20 درجة، وتبلغ في العريش 13 درجة، بينما تسجل رفح 14 درجة.

أما في مناطق سيناء، فتسجل سانت كاترين 9 درجات، وهي أقل درجات الحرارة الصغرى الواردة في التوقعات، بينما تصل درجة الحرارة في نخل إلى 11 درجة.

كم تسجل درجات الحرارة في مدن البحر الأحمر؟

تختلف درجات الحرارة الصغرى المتوقعة في مدن البحر الأحمر خلال ساعات الليل، حيث تسجل شرم الشيخ 22 درجة، بينما تبلغ درجة الحرارة الصغرى في الغردقة 19 درجة.

وتصل درجات الحرارة في سفاجا إلى 20 درجة، بينما تسجل مرسى علم 21 درجة، وتبلغ في شلاتين 21 درجة، وكذلك في حلايب 21 درجة.

وتأتي هذه الدرجات ضمن توقعات درجات الحرارة الصغرى التي أعلنتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية لعدد من المدن المصرية خلال ليلة الأربعاء.

ما درجات الحرارة الصغرى في شمال وجنوب الصعيد؟

تشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة الصغرى في شمال وجنوب الصعيد تتفاوت بين المحافظات، حيث تسجل الفيوم 13 درجة، وبني سويف 13 درجة، بينما تصل درجة الحرارة الصغرى في المنيا إلى 12 درجة.

وتبلغ درجات الحرارة في أسيوط 13 درجة، وسوهاج 14 درجة، في حين تسجل قنا 18 درجة، والأقصر 17 درجة.

أما أسوان فتسجل 18 درجة، بينما تصل درجة الحرارة الصغرى في الوادي الجديد إلى 16 درجة، وتبلغ في أبو سمبل 18 درجة.

وتوضح هذه الأرقام تفاوت درجات الحرارة الصغرى بين مناطق شمال الصعيد وجنوبه، وفقًا للتوقعات المعلنة لليلة الأربعاء 25 نوفمبر 2026.

هل توجد فرص لسقوط الأمطار ونشاط الرياح الليلة؟

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من نشاط الرياح أحيانًا على أغلب الأنحاء، بسرعة تتراوح بين 30 و36 كم/ساعة، وذلك على فترات متقطعة خلال ساعات الليل.

كما أشارت الهيئة إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، مع إمكانية امتداد هذه الفرص إلى القاهرة الكبرى.

وتظل فرص سقوط الأمطار ضعيفة وفقًا للتوقعات الواردة، بينما يستمر نشاط الرياح على فترات متقطعة، وهو ما يستدعي متابعة النشرات الجوية والتحديثات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ما نصائح الأرصاد للمواطنين خلال ساعات الليل والصباح؟

ناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين متابعة النشرات الجوية والتحديثات الصادرة عنها، في ظل توقعات انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

كما دعت إلى ارتداء الملابس المناسبة لانخفاض درجات الحرارة، خاصة مع ميل الأجواء إلى البرودة على أغلب أنحاء الجمهورية، وتحولها إلى أجواء باردة خلال الفترات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

وتؤكد التوقعات أهمية متابعة درجات الحرارة الصغرى في كل محافظة، والانتباه إلى نشاط الرياح وفرص سقوط الأمطار الخفيفة في المناطق المحددة، مع الالتزام بتحديثات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس في مصر.