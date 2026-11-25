

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2026.



وتصدر المغربي أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان والسنغالي ساديو ماني لاعب النصر السعودي قائمة نهائية من خمسة لاعبين تتنافس على جائزة أفضل لاعب إفريقي التي سيعلنها الاتحاد القاري (الكاف) في حفل توزيع جوائز الأفضل في الثاني من ديسمبر الأول المقبل في لاجوس النيجيرية.



وهيمن لاعبو السنغال والمغرب، طرفا نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، على القائمة المختصرة.

وتضم القائمة أيضاً براهيم دياز (منتخب المغرب-ريال مدريد)، وإسماعيل صيباري (منتخب المغرب-بايرن ميونيخ)، بابي غاي (منتخب السنغال-فياريال).

وسينافس المصري محمود حسن "تريزيجيه" المغربي محمد ربيع حريمات والجنوب إفريقي تيبوهو موكوينا على جائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا.

وجاء ترشيح تريزيجيه، المنتقل إلى الرياض السعودي مع بداية الموسم الحالي، بعد تألقه مع الأهلي المصري، فيما استبعد محمد شحاتة لاعب الزمالك من القائمة النهائية بعدما كان ضمن القائمة الموسعة رغم مساهمته في قيادة الزمالك إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

كما خلت القائمة النهائية من أسماء عربية بارزة أخرى، من بينها الجزائري أحمد خالدي لاعب اتحاد العاصمة والمتوج بلقب الكونفدرالية الأفريقية وكذلك عبد النور بلحسيني (شباب بلوزداد) ومنير شعير (نهضة بركان) وسفيان المودن (أولمبيك أسفي) وعبد الرؤوف يعقوب (الهلال السوداني).

وسيتنافس تريزيغيه مع موكوينا (ماميلودي صن داونز) وحريمات (الجيش الملكي) على نيل الجائزة.

وخرج نادي الزمالك من القائمة النهائية لأفضل فريق في أفريقيا رغم أنه كان الفريق المصري الوحيد ضمن القائمة المبدئية. كما خرج منتخب مصر من المرشحين لجائزة أفضل منتخب إفريقي.

وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الماضي، كما وصل لنهائي كأس الكونفدرالية.

وكان بيراميدز هو آخر المتوجين بالجائزة خلال الموسم الماضي، قبل أن يخرج من قائمة المرشحين لها في الموسم الحالي.

وستكون المنافسة على جائزة أفضل منتخب بين المغرب والسنغال والرأس الأخضر.

وشهدت القائمة النهائية وجود ماميلودي صن داونز بطل دوري أبطال إفريقيا، واتحاد العاصمة بطل كأس الكونفدرالية والجيش الملكي الذي وصل لنهائي دوري أبطال أفريقيا.

وخرج حسام حسن مدرب مصر السابق من سباق الترشح على جائزة أفضل مدرب في أفريقيا لعام 2026.

وباتت المنافسة النهائية بين بابي ثياو المدرب السابق لمنتخب السنغال، ومحمد وهبي مدرب منتخب المغرب، وبوبيشتا مدرب الرأس الأخضر السابق.