تشهد أروقة النادي الإسماعيلي حالة من الترقب بشأن تغييرات مرتقبة في منظومة العمل الإداري وقطاع كرة القدم، في ظل الأنباء المتداولة حول اقتراب جون إدوارد، المدير الرياضي السابق لنادي الزمالك، من تولي منصب المدير الرياضي للدراويش خلال الفترة المقبلة.

وبحسب ما ذكرته مصادر صحفية، فإن جون إدوارد يقترب من تولي مسؤولية الإشراف على ملف كرة القدم بالنادي الإسماعيلي، ضمن مشروع يستهدف إعادة ترتيب المنظومة الكروية وتوفير الاستقرار الإداري والفني للفريق.

وفي سياق متصل، برز اسم طارق حامد، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، ضمن الأسماء المرشحة للانضمام إلى الفريق الإداري الجديد، حيث تشير التقارير إلى رغبة جون إدوارد في الاستعانة به داخل منظومة العمل بالنادي.

وتأتي هذه الأنباء بالتزامن مع الحديث عن تحركات استثمارية محتملة لدعم الإسماعيلي، في ظل سعي النادي لتجاوز أزماته المالية وإعادة بناء الفريق خلال المرحلة المقبلة.