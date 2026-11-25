قالت مصادر مطلعة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يستعد لإعادة إشعال التوترات التجارية العالمية بفرض تعريفات جمركية جديدة على الشركاء التجاريين الرئيسيين، غير متأثر في مساعيه الحمائية بالخسائر الكبيرة التي تكبدها حزبه الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي.

قال ثلاثة مصادر، إن إعلان إدارة ترامب، المتوقع صدوره قريباً، سيتناول ما وصفته الإدارة بأنه فائض في الطاقة الإنتاجية الصناعية لدى 16 شريكاً تجارياً رئيسياً للولايات المتحدة.

وتشمل هذه الدول الصين، التي من المتوقع أن تحقق فائضاً تجارياً قياسياً يتجاوز تريليون دولار في عام 2026، على الرغم من أنه من المتوقع أن يظل مستوى التعريفة الجمركية ضمن النطاق المتفق عليه بموجب الهدنة الحالية بين ترامب ونظيره شي جين بينج.

كان احتمال فرض تعريفات جمركية أمريكية جديدة عاملاً إضافياً أثر سلباً على أسواق الأسهم العالمية يوم الأربعاء، حيث استمر الارتفاع الذي تقوده التكنولوجيا في فقدان زخمه، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بأكثر من 2%.

وقال محللون: "إنه تذكير آخر بأنه في حين أن المبرر القانوني للتعريفات الجمركية يتغير باستمرار، فإن الحمائية الأمريكية أصبحت أكثر صعوبة في التراجع عنها".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، جو جياكون: "إن ما يسمى بـ'الطاقة الإنتاجية الزائدة' قضية زائفة، والصين تعارض استخدامها كذريعة للتلاعب السياسي".

وقال جو: "ينبغي على كل من الصين والولايات المتحدة تنفيذ التوافق المهم الذي توصل إليه رئيسا دولتيهما والحفاظ على التنمية المستقرة للعلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية".

لكن المحللين يقولون إن زيادة الحواجز التجارية الأمريكية ضد الصين وغيرها من الاقتصادات هي الاتجاه السائد، حتى لو حاول الحزب الديمقراطي - الذي فاز بالأغلبية في مجلسي الكونجرس في وقت سابق من هذا الشهر - كبح جماح نزعات ترامب لفرض التعريفات الجمركية.